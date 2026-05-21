배동성 부부가 '퍼펙트 라이프'에 출연했다. / 사진='퍼펙트 라이프' 영상 캡처

배동성 부부가 '퍼펙트 라이프'에 출연했다. / 사진='퍼펙트 라이프' 영상 캡처

개그맨 배동성이 아내 전진주와 고지혈증이라는 같은 질환을 앓고 있었다. 부부는 '퍼펙트 라이프'에서 건강 고민을 이야기했다.20일 방송된 TV조선 '퍼펙트 라이프'에서는 배동성, 전진주 부부가 출연했다.배동성은 한 차례 이혼의 아픔을 겪은 후 2017년 전진주와 재혼해 알콩달콩 살아가고 있다. 배동성은 이날 방송에서 건강 고민을 털어놓았다.배동성은 "건강 고민이 없을 수가 없다. 제 나이가 지하철 6호선이다. 건강 고민이 너무 많다"라며 "콜레스테롤 수치가 증가해서 3년 전 고지혈증 진단을 받았고, 역류성 식도염 걸렸다. 대장용종도 10여년 전에 제거했다. 간암 가족력도 있다"라고 밝혔다. 그러면서 "아내도 저와 똑같이 먹지 않나. 저만 많이 먹는 게 아니잖나. 걱정이다"라고 털어놓았다.전진주는 "남편과 같이 있는 걸 제일 행복해한다. 늘 딱 붙어있다"라며 "그러다 보니 같이 고지혈증이 왔다. 약을 지금 먹고 있다"라고 밝혔다. 뿐만 아니라 "대장에 0.5m 용종 제거를 했다. 저도 암 가족력이 있다. 엄마가 암으로 돌아가셨다. 제 본인은 신장암이 있었다. 30대 초반에 신장을 제거했다. 작년에는 대상포진이 1년에 2번이나 왔다"라고 말했다. 이에 "건강에 신경쓰는데 남편과 이대로 괜찮을지 걱정된다"라며 도움을 청했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr