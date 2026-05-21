이미지 크게보기 사진 = SBS Plus·ENA ‘나는 SOLO’

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‘나는 SOLO’ 31기 영숙이 슈퍼데이트 내내 경수의 마음을 흔들었다.20일 방송된 SBS Plus·ENA ‘나는 SOLO’에서는 영숙과 경수가 단둘이 슈퍼데이트에 나서는 모습이 공개됐다. 앞서 경수는 순자를 자신의 ‘1순위’라고 밝혔지만, 영숙과의 대화 이후 다시 혼란스러워하는 기색을 보였다.데이트 초반부터 영숙은 슈퍼 데이트권을 따기 위해 했던 달리기를 언급했다. 영숙은 “다들 내가 1등이라고 박수 쳐주더라”고 했지만 경수는 단호하게 “진짜 1등은 순자였다”고 얘기했다.이에 영숙은 내면을 모른다며 다시 자신을 어필하려 했지만 경수는 “순자를 선택한 것에 후회를 하지 않는다”고 강조했다.포기하지 않고 영숙은 순자와 경수의 관계를 언급했다. 그는 “나였더라면 밖에서 (순자를) 만나기는 어려울 것 같다”며 “그렇게 (순자가) 그렇게 상황을 만드는 게 아니라고 생각한다”고 자신의 생각을 전했다.이에 제작진은 영숙이 순자의 상황을 오해한 것이라고 덧붙였지만 데프콘은 “약간 사상을 주입시키는 화법이다”이라며 “쫄리는 사람의 방식이긴 하다”고 반응했다.반면 경수는 쉽게 흔들리지 않으려 했다. 그는 “내 마음속 1순위는 여전히 순자”며 선을 그었고, 더 이상 감정이 커질 가능성은 크지 않다고 말했다.하지만 영숙은 물러서지 않았다. 그는 “순자를 선택하는 게 동정 때문에 선택할 수도 있는 거 아니냐”며 “나란 존재는 짧은 시간에도 영향력이 있던 사람이이니까 끝까지 고민을 한 게 아닐까”며 포기하지 않고 끝까지 어필했다.이를 지켜보던 MC 들은 “경수가 말렸다. 영숙이 진짜 잘하긴 한다”고 놀라움을 감추지 못했다.결국 경수는 인터뷰에서 영숙에 대해 “호감이고, 멋있게 보였다”고 털어놨다.방송 후 온라인에서는 “경수 멘탈 흔드는 화법 같다”, “데프콘이 왜 ‘쫄리는 사람 화법’이라고 했는지 알겠다”, “순자보다 늦게 어필하는 입장이라 이해는 간다”, “아픈 사람 두고 저 발언은 좀 선 넘은 것 같다” 등의 반응이 이어졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr