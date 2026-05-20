배우 신예은익 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

국내 최초 숏드라마 감독 서바이벌 프로그램 디렉터스 아레나가 신선한 포맷으로 시청자들의 관심을 끌었다./사진제공=디렉터스 아레나

국내 최초 숏드라마 감독 서바이벌 프로그램 디렉터스 아레나가 신선한 포맷으로 시청자들의 관심을 끌었다.지난 15일 첫 방송 된 ENA 새 예능 '디렉터스 아레나'는 숏폼 트렌드를 반영한 독창적인 구성과 빠른 전개로 눈도장을 찍었다. 스마트폰 중심 콘텐츠 소비 흐름에 맞춰 기획된 만큼 첫 회부터 젊은 시청층의 반응을 끌어냈다.특히 화제성과 흥행 지표로 꼽히는 2030 세대 시청층에서 의미 있는 성과를 거뒀다. 닐슨코리아에 따르면 '디렉터스 아레나' 1회는 개인 2039 타깃 점유율 2.32%, 개인 2049 타깃 점유율 1.71%를 기록했다. 지상파와 종합편성채널 주말 예능 경쟁 속에서도 핵심 소비층의 유입을 끌어냈다는 평가다.이날 방송에서는 한수지 감독의 출품작 '뱀과 사다리'가 가장 큰 화제를 모았다. 한수지는 웹드라마 에이틴으로 누적 조회수 6억 뷰를 기록한 연출자다.'2분 안에 관객을 사로잡아야 한다'는 규칙에 따라 공개된 '뱀과 사다리'에는 배우 신예은이 깜짝 등장해 존재감을 남겼다. 신예은은 2018년 방송된 '에이틴'에 이어 다시 한수지 감독과 호흡을 맞췄으며, 짧은 러닝타임 안에서도 밀도 높은 감정 연기와 강렬한 눈빛으로 극의 긴장감을 끌어올렸다.'디렉터스 아레나'는 회당 90~120초 분량의 영상으로 경쟁하는 방식의 프로그램이다. 이병헌, 차태현, 장근석, 장도연 등이 패널로 참여해 실질적인 멘토링을 더하고 있다. 단순한 서바이벌을 넘어 영상 창작 과정과 연출 노하우까지 담아냈다는 반응도 이어지고 있다.방송가 관계자는 "'디렉터스 아레나'가 숏폼 시대에 맞는 새로운 문법을 제시하며 젊은 시청층에게 신선하게 다가간 것 같다"며 "본격적인 서바이벌이 시작되면 상승세가 더욱 커질 가능성이 있다"고 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr