배우 강동원이 작품 홍보 행사에 참석했다. /롯데엔터테인먼트, 텐아시아 DB

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작품 홍보 때마다 독특한 패션 센스를 자랑하는 강동원의 OOTD를 분석해본다. 뱀파이어급 외모로 노화 없는 외형을 보여주고 있는 강동원. 내달 3일 개봉하는 '와일드씽' 제작보고회부터 '설계자' '북극성' 행사 당시 입었던 패션까지 함께 살펴본다.류예지 기자 - 혹시 목을 다쳤나? 강동원이 목에 깁스를 한 줄 알았다. 목 전체를 감싼 커다란 흰색 리본은 단연 시선을 강탈했다. 그냥 명품 D사의 케이블 니트 스웨터만 입었으면 어땠을까 싶다. 그렇다면 핑크핑크한 미소년 분위기를 살릴 수 있었을 텐데.박의진 기자 - 첫인상은 당황스러울 수 있으나 자칫 부담스러워 보일 수 있는 빅 리본을 강동원 특유의 비율과 분위기로 자연스럽게 소화했다. 밋밋할 수 있는 니트 스타일링에 포인트를 더하며 사랑스러운 무드를 살렸다.김지원 기자 - 강동원은 연핑크 케이블 니트에 초대형 화이트 리본 장식을 더한 과감한 스타일링으로 시선을 단숨에 붙잡는다. 자칫하면 유아동복처럼 보일 수 있는 난도 높은 아이템을 강동원 특유의 마른 체형과 긴 팔다리로 런웨이룩처럼 소화했다. 동화 같고 실험적인 스타일인데도 촌스럽지 않다.류예지 기자 - 참 젠더리스 룩을 좋아하는 강동원이다. 넥라인 중앙에서 매듭을 묶는 레오파드 패턴의 홀터넥을 보니 아찔하다. 그나마 모델의 핏으로 홀터넥마저 소화한 강동원이지만 또래 남자 배우들과는 확실히 다른 접근이다. 남성도 이런 스타일을 시도할 수 있다는 도전 정신이 엿보인다.박의진 기자 - 강력한 호피 패턴에 홀터넥 디자인으로 과감한 스타일링을 완성했다. 여기에 재킷을 매치해 전체적인 밸런스를 잡으며 자칫 과해질 수 있는 분위기를 절제된 무드로 정리해 세련되게 연출했다.김지원 기자 - 베이지 수트에 호피 홀터넥을 매치한 스타일링 센스가 돋보인다. 답답하지 않게 셔츠는 과감히 빼고 호피 홀터넥만 선택하면서 적당한 노출로 섹시함까지 갖췄다. 다만 바지의 기장이 아쉽다. 어정쩡한 밑위 길이 탓에 아빠 옷을 내 옷으로 수선하다가 만 듯한 아쉬움을 남긴다.류예지 기자 - 또 리본이다. 남성 재킷에 커다란 리본도 놀랍지만 가격도 충격적이다. 명품 D사의 숄 칼라 탈착식 보우 재킷인 이 제품은 930만원을 호가한다. 다행인 건 리본은 탈착이 된다. D사 패션쇼에서 처음 선보인 재킷인데 모델 착장 그대로 입은 강동원이다. 그나마 강동원이라 이 정도로 소화한 듯.박의진 기자 - 단정하고 클래식한 재킷에 리본 디테일을 더해 과하지 않은 포인트를 완성했다. 깔끔한 실루엣 위에 은은한 장식을 가미하며 전체적으로 고급스러운 분위기를 풍겼다.김지원 기자 - 가슴 라인이 깊게 파인 네이비 슈트를 입은 강동원의 앞모습은 절제된 섹시함이 돋보이고, 뒷모습은 마치 망토처럼 떨어지는 실루엣으로 시선을 끈다. 특히 뒤편 리본 장식은 만화 속 귀족 캐릭터 같은 분위기를 낸다. 과장된 디자인을 현실감 있게 만들어내는 강동원의 패션 소화력이 대단하다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr