'스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'(이하 '스디파')가 10인의 참가자 라인업을 공개하며 본격적인 경쟁에 돌입한다./사진제공=엠넷

'스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'(이하 '스디파')가 10인의 참가자 라인업을 공개하며 본격적인 경쟁에 돌입한다./사진제공=엠넷

Mnet '스트릿 월드 파이터 : 디렉터스 워'(이하 '스디파')가 10인의 참가자 라인업을 공개하며 본격적인 경쟁에 돌입한다.'스디파'는 '스트릿 우먼 파이터'를 시작으로 댄스 열풍을 이끈 Mnet 댄스 시리즈의 새 프로젝트다. 기존 시리즈가 월드클래스 댄서들의 경쟁에 집중했다면, 이번에는 무대를 기획하고 완성하는 퍼포먼스 디렉터들이 중심에 선다. 안무 창작은 물론 동선과 연출, 무대 활용까지 총괄하는 디렉터들의 감각과 작품성이 핵심 관전 포인트로 꼽힌다.이번 시즌에는 글로벌 무대에서 활약 중인 퍼포먼스 디렉터들이 대거 합류했다. MZ세대를 대표하는 퍼포먼스 아이콘 나인이 출연한다. '스트릿댄스 걸스 파이터' 시즌1 우승팀 턴즈의 리더 출신인 그는 베이비몬스터, 하츠투하츠 등의 안무 작업에 참여해왔다. 특히 글로벌 인기를 얻은 '케이팝 데몬 헌터스' OST '골든' 안무 디렉팅에도 참여하며 존재감을 알렸다.글로벌 무대에서 활약해온 레난 역시 참가자 명단에 이름을 올렸다. 에스파 퍼포먼스 작업에 참여하며 K-팝과 글로벌 트렌드를 결합한 감각적인 디렉팅을 선보여온 인물이다.'스트릿 우먼 파이터2' 우승 크루 리더이자 '스모크 챌린지' 열풍의 주역 바다도 출연한다. 특유의 스타성과 화제성을 앞세워 다시 한번 강렬한 퍼포먼스를 선보일 예정이다.SM 퍼포먼스 디렉팅을 대표하는 백구영도 합류한다. 엑소, 더보이즈 등 여러 보이그룹의 대표 퍼포먼스를 만든 그는 오랜 경험을 바탕으로 무대 연출의 정수를 보여줄 것으로 기대를 모은다.베이비주 역시 출연을 확정했다. 그는 혼성 그룹 '올데이 프로젝트' 퍼포먼스 디렉터로 활동하며 감각적인 무대 구성 능력을 인정받았다.'스트릿 우먼 파이터'의 '황금 막내'로 불린 시미즈도 함께한다. 아이브 퍼포먼스를 통해 존재감을 알렸으며, '힐 코레오' 스타일을 자신만의 색으로 구축했다는 평가를 받는다.NCT 127, 스트레이 키즈 등과 작업한 인규도 출연한다. 크루 위댐보이즈의 핵심 안무가로 활동 중인 그는 지난해 MMA와 골든디스크어워즈에서 제니의 퍼포먼스 디렉팅을 맡으며 업계 안팎의 주목을 받았다.안무가 정민준의 활약도 관심을 끈다. 그는 미국 'VIBE Dance Competition'에서 팀 더 스토리즈를 이끌고 한국 팀 최초로 2024년과 2026년 우승을 차지했다. 퍼포먼스 완성도와 연출력을 앞세워 차세대 디렉터로 떠오르고 있다.SM 퍼포먼스 디렉터 출신 캐스퍼 역시 참가한다. 샤이니와 태민의 무대를 함께 만들어온 그는 K-팝 남성 솔로 최초로 태민의 코첼라 무대를 총괄 디렉팅하며 글로벌 시장에서도 존재감을 남겼다.마지막으로 메가 퍼포먼스 강자로 꼽히는 해쉬가 출연한다. 다인원 퍼포먼스 크루 컴히어의 헤드 안무가인 그는 미국 '아메리카 갓 탤런트'에도 도전하며 활동 영역을 넓혀왔다. 대규모 퍼포먼스 연출 경험을 바탕으로 압도적인 무대를 예고했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr