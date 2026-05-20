배우 이민정이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

가수 비와 김태희가 유튜브에서 다양한 이야기를 나눴다. / 사진='이민정 MJ' 유튜브 캡처

가수 비와 김태희가 유튜브에서 다양한 이야기를 나눴다. / 사진='이민정 MJ' 유튜브 캡처

이병헌과 결혼한 배우 이민정이 10년 만에 안타까운 가정사를 밝혔다.지난 19일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '춤 알려주러 왔다가 이민정한테 찜 쪄지고 간 비 *전남편시리즈 2탄'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에는 가수 비가 출연해 이민정과 다양한 이야기를 나눴다.이날 이민정은 2016년 방영된 SBS 드라마 '돌아와요 아저씨'를 언급하며 출연을 결심한 이유를 밝혔다. '돌아와요 아저씨'는 죽음에서 잠깐이라도 다시 돌아온다는 전제하에 역송체험을 하게 되는 두 남녀의 모습을 그린 드라마다.이민정은 "재밌을 것 같다는 생각을 했다. 거기에 개인사가 좀 있었다"라며 말문을 열었다. 그는 "제일 사랑하는 사촌오빠가 ('돌아와요 아저씨' 공개) 2년 전에 아기를 두고 하늘나라로 갔다"고 털어놨다.그러면서 그는 "극 중 상황과 너무 비슷했다. 아기를 두고 하늘나라로 갔는데, 다시 만났으면 좋겠는 마음이 있었다. 남자 주인공이 갑자기 하늘나라로 갔는데 다른 몸으로 가서 가족들 곁을 맴돈다. 그래서 나에게 조금 더 감동적으로 느껴졌다"고 덧붙였다영상에서 이민정과 비는 부부 동반 모임을 안 하는 이유를 밝히기도 했다. 이민정은 "부부 동반 모임을 하냐"는 제작진의 질문에 "부부 동반은 많이 안 한다. 언니가 조금 샤이하다"고 답했다. 그러자 배우 김태희와 결혼한 비는 "처음 얘기하는 건데 내 아내와 병헌이 형 성격이 비슷하다. 또 나랑 민정 씨가 성격이 비슷하다"고 설명했다.이에 이민정도 "우리는 조금 까불이고 저쪽은 조금 진중하면서 주변을 챙긴다. 우리는 까불이면서 은근히 안 챙긴다"라며 웃어 보였다. 그러면서 "남들이 보기에 더 착해 보이는 건 우리인데 실제로 더 착한 건 저 사람들이다. (김태희와 이병헌이) 더 많이 희생하기는 한다"고 덧붙였다.한편 2013년 결혼한 이민정, 이병헌 부부는 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 김태희, 비 부부는 2017년 결혼해 두 딸을 낳았다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr