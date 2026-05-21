이미지 크게보기 사진 = SBS플러스·ENA ‘나는 솔로’



20일 방송된 SBS플러스·ENA ‘나는 솔로’에서는 슈퍼 데이트권 이후 더욱 복잡해진 31기 경수, 영숙, 순자의 관계가 그려졌다.



앞서 경수는 영숙에게 슈퍼 데이트권을 사용하지 않겠다고 했지만, 이후 다시 마음을 바꿨다. 이를 지켜본 옥순과 정희는 영숙 편에 서며 “내일 한번 뒤집어엎어 보자”라고 말했고, 영숙 역시 자신감을 드러냈다.



한편 위경련으로 응급실까지 다녀왔던 순자는 새벽이 돼서야 숙소로 복귀했다. 다음 날 아침 순자는 영자와 조용히 대화를 나누며 “다들 경수랑 영숙 응원하는 분위기 아니냐”고 털어놨다. 이를 들은 데프콘은 “혼자 남겨진 기분인 것”이라고 말했다.



반면 영숙은 전날 상황을 떠올리며 경수의 반응을 분석했다. 정희가 “고민하는 얼굴이었냐”고 묻자 영숙은 “확신 있어 보였다”고 답했다. 이미지 크게보기 사진 = SBS플러스·ENA ‘나는 솔로’ 이후 경수는 순자를 따로 찾아가 몸 상태를 물었고, 다시 한번 자신의 속마음을 전했다. 그는 “난 네가 1순위야”라며 “내가 괜히 이런 상황 만든 것 같다”고 말했다. 순자는 “태도를 애매하게 하니까 내가 이상한 사람 되는 느낌”이라고 서운함을 드러냈지만, 결국 경수와 데이트를 하겠다고 밝혔다.



그러나 경수와 데이트에 나선 영숙은 다시 순자 이야기를 꺼냈다. 영숙은 “나라면 밖에서 그렇게 만나긴 어려웠을 것 같다”며 순자의 행동에 대한 자신의 생각을 털어놨고, 이어 “동정심 때문에 선택하는 건 아닌 것 같다”고 말했다. 이동하는 내내 이어지는 영숙의 설득에 MC 들은 “세뇌당할 것 같다”며 놀라워했다. 이미지 크게보기 사진 = SBS플러스·ENA ‘나는 솔로’ 반면 순자와 단둘이 시간을 보내던 경수는 한층 편안한 분위기를 보였다. 그는 인터뷰에서 “순자랑 둘이 있으니까 훨씬 편했고, 순자도 웃는 모습이 많아져 좋았다”고 말했다.



하지만 데이트가 끝난 뒤에도 경수의 마음은 완전히 정리되지 않았다. 그는 순자에게 “이제는 너 쪽으로 가려고 한다”면서도 “그래도 영숙님이 계속 대화를 걸 것 같다”고 말했다. 이를 들은 이이경은 “그만 달려라”라고 반응했고, 송해나는 “진짜 정신없다”고 답답해했다.



결국 경수는 자신의 마음 상태를 “7 대 3”이라고 표현했고, 순자는 “아직도?”라며 충격을 감추지 못했다. 송해나는 “8 대 3으로 올라왔어야 한다”고 일침 했고, 데프콘 역시 “징글징글하게 안 끝난다”며 혀를 내둘렀다.

20일 방송된 SBS플러스·ENA ‘나는 솔로’에서는 슈퍼 데이트권 이후 더욱 복잡해진 31기 경수, 영숙, 순자의 관계가 그려졌다.앞서 경수는 영숙에게 슈퍼 데이트권을 사용하지 않겠다고 했지만, 이후 다시 마음을 바꿨다. 이를 지켜본 옥순과 정희는 영숙 편에 서며 “내일 한번 뒤집어엎어 보자”라고 말했고, 영숙 역시 자신감을 드러냈다.한편 위경련으로 응급실까지 다녀왔던 순자는 새벽이 돼서야 숙소로 복귀했다. 다음 날 아침 순자는 영자와 조용히 대화를 나누며 “다들 경수랑 영숙 응원하는 분위기 아니냐”고 털어놨다. 이를 들은 데프콘은 “혼자 남겨진 기분인 것”이라고 말했다.반면 영숙은 전날 상황을 떠올리며 경수의 반응을 분석했다. 정희가 “고민하는 얼굴이었냐”고 묻자 영숙은 “확신 있어 보였다”고 답했다.이후 경수는 순자를 따로 찾아가 몸 상태를 물었고, 다시 한번 자신의 속마음을 전했다. 그는 “난 네가 1순위야”라며 “내가 괜히 이런 상황 만든 것 같다”고 말했다. 순자는 “태도를 애매하게 하니까 내가 이상한 사람 되는 느낌”이라고 서운함을 드러냈지만, 결국 경수와 데이트를 하겠다고 밝혔다.그러나 경수와 데이트에 나선 영숙은 다시 순자 이야기를 꺼냈다. 영숙은 “나라면 밖에서 그렇게 만나긴 어려웠을 것 같다”며 순자의 행동에 대한 자신의 생각을 털어놨고, 이어 “동정심 때문에 선택하는 건 아닌 것 같다”고 말했다. 이동하는 내내 이어지는 영숙의 설득에 MC 들은 “세뇌당할 것 같다”며 놀라워했다.반면 순자와 단둘이 시간을 보내던 경수는 한층 편안한 분위기를 보였다. 그는 인터뷰에서 “순자랑 둘이 있으니까 훨씬 편했고, 순자도 웃는 모습이 많아져 좋았다”고 말했다.하지만 데이트가 끝난 뒤에도 경수의 마음은 완전히 정리되지 않았다. 그는 순자에게 “이제는 너 쪽으로 가려고 한다”면서도 “그래도 영숙님이 계속 대화를 걸 것 같다”고 말했다. 이를 들은 이이경은 “그만 달려라”라고 반응했고, 송해나는 “진짜 정신없다”고 답답해했다.결국 경수는 자신의 마음 상태를 “7 대 3”이라고 표현했고, 순자는 “아직도?”라며 충격을 감추지 못했다. 송해나는 “8 대 3으로 올라왔어야 한다”고 일침 했고, 데프콘 역시 “징글징글하게 안 끝난다”며 혀를 내둘렀다.

‘나는 솔로’ 31기 경수의 마음은 끝내 한쪽으로 정리되지 않았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr