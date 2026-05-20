이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '순풍 선우용여'

배우 선우용여가 전원주와 함께 사둔 양수리 땅을 공개했다.20일 ‘순풍 선우용여’ 채널에는 ‘50년 단짝 선우용여 전원주가 같이 살 600평 집 최초 공개’라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 선우용여는 제작진과 함께 양수리에 위치한 야산을 찾았다. 그는 “원주 언니는 350평 사고, 나는 250평 샀다”고 말하며 전원주와 나란히 땅을 매입했다고 밝혔다.그러면서 선우용여는 “(전원주) 언니와 같이 길을 내야 하니까 협조적으로 해야 한다”며 전원주에게 전화를 걸었다”며 티격태격하면서도 50년 지기 친구라며 믿음을 드러냈다.선우용여는 해당 부지는 13년 전 노후를 생각하며 사둔 땅이었다고. 그는 “미국에서는 산꼭대기로 올라갈수록 비싸다. 그래서 나도 한옥 지어서 쉬자, 이러고 샀다”고 말했다.또한 그는 “현장에는 길도 제대로 나 있지 않은 상태였다. 선우용여는 “길을 내야 하는데 내가 혼자 알아보고 있다”며 웃었다.이어 “그 땅을 사고 나니까 집을 지을 돈이 없다. 그래서 내버려뒀다”고 털어놨다.또 “그때는 나도 350평 사고 싶었는데 원주 언니보다 돈이 그러니까”라고 말했고, “세금은 나온다. 1년에 1만 8000원 나온다. 너무 많이 나온다”고 토로했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr