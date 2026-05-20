이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '유인라디오'

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배우 오정세가 신하균의 진심 어린 말에 결국 눈물을 보였다.20일 공개된 ‘유인라디오’ 채널에는 드라마 ‘오십프로’ 주연 배우 신하균, 오정세, 허성태가 출연해 다양한 이야기를 나눴다.이날 세 사람의 실제 성향에 대해 유인나는 “세 분 다 모두 MBTI가 ‘I’다”라고 말했고, 신하균은 “현장에서는 다들 굉장히 과묵하다”고 설명했다. 오정세 역시 허성태에 대해 “재밌는 분이다”라고 말해 눈길을 끌었다. 신하균과 오정세는 INFP, 허성태는 INFJ인 것으로 전해졌다.이날 진행된 ‘문장 채우기’ 코너에서 신하균은 ‘귀엽다는 말을 들으면?’이라는 질문을 받자 수줍게 웃으며 “전 이런 말을 듣는 게 정말 힘들다”고 털어놨다. 이어 “이런 얘기는 앞에서 안 하고 뒤에서 따로 해주면 좋겠다. 우연히 들리면 괜찮은데 앞에서 해주면 힘들다”고 덧붙였다.이를 들은 오정세 역시 “저랑 비슷한 성향이다. 칭찬을 힘들어 한다”고 공감했다. 그러자 유인나는 “요즘 세상에 이래선 안 된다”며 즉석에서 칭찬 릴레이를 제안했고, 먼저 신하균을 향해 “헤어스타일도 귀엽고 찬물 샤워해서 그런지 피부도 예쁘다. 스타일도 예쁘고 잘생겼다”고 칭찬했다.이어 신하균이 오정세를 향해 “현장에서 봤는데 항상 아이디어 넘치고 노력을 많이 하는 배우인 것 같다. 많이 배웠다”고 말했다.신하균의 진심 어린 칭찬이 이어지자 현장 분위기도 잠시 조용해졌다. 오정세는 “고마워”라고 짧게 답한 뒤 쉽게 말을 잇지 못했고, 이내 울컥한 듯 눈물을 보였다. 이를 본 허성태는 예상하지 못한 반응에 “왜 우는 거냐”고 웃으며 당황했고, 유인나는 “신하균 씨도 눈이 빨개졌다”고 말했다.오정세는 쑥스러운 듯 대본을 넘겨보며 “이 부분에서 울어달라고 한 것”이라고 농담했고, 현장에는 웃음이 터졌다.이어 세 배우의 실제 성향 이야기도 나왔다. 유인나는 “세 분 다 MBTI가 I”라고 말했고, 신하균은 “현장에서는 셋 다 과묵한 편”이라고 설명했다. 오정세 역시 허성태에 대해 “사석에서는 정말 재밌는 분”이라고 이야기했다.이후 오정세는 허성태를 향해 “현장에서 많은 이야기를 나누진 못했지만 서로 마음이 뜨거웠다는 건 느낄 수 있었다”고 고마움을 전했다.한편 오는 22일 첫방송 되는 MBC금토드라마 '오십프로'는 평범해 보여도 끗발 좀 날리던 세 남자가 운명에 의해 다시 움직이며 악착같이 다시 일어서는 이야기를 담은 짠물 액션 코미디 드라마다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr