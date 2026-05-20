배동성이 '퍼펙트 라이프'에 아내와 함께 출연한다. / 사진=텐아시아DB

배동성, 전진주 부부가 '퍼펙트 라이프'에 출연한다. / 사진='퍼펙트 라이프' 영상 캡처

개그맨 배동성이 아내 전진주와 함께 같은 질환을 겪고 있는 건강 고민을 솔직하게 털어놓는다. 서로를 향한 애정과 함께 건강의 소중함을 되새기는 부부의 진솔한 이야기가 시청자들의 공감을 자아낼 예정이다.20일 방송되는 TV조선 '퍼펙트 라이프'에서는 배동성 부부의 사랑 넘치는 일상이 공개된다.이혼의 아픔을 겪은 후 2017년 전진주와 재혼해 알콩달콩 살아가고 있는 배동성 부부. 남다른 금슬을 자랑하는 배동성 부부는 이날 방송에서 같은 질환을 겪고 있는 사연도 전한다. 배동성은 "고지혈증 진단을 받았고 역류성 식도염도 있다. 10여 년 전에는 대장 용종도 제거했다. 아버지의 간암 가족력도 있다"며 자신의 건강 상태를 밝혔다. 이어 "아내도 저와 비슷하다"며 걱정스러운 마음을 드러냈다.이에 전진주는 "남편과 같이 있는 게 제일 행복하다. 그래서 늘 붙어 지내다 보니 같이 고지혈증 약도 먹고 있고, 대장 용종도 제거했다. 어머니 쪽 암 가족력도 있다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.배동성은 "100억이 있어도 내일이 마지막이라면 건강이 더 소중하다"며 건강의 중요성을 강조했다. 전진주 역시 깊이 공감하는 모습을 보였다.개그맨 배동성 부부의 애정 가득한 일상은 20일 오후 8시 방송되는 TV조선 '퍼펙트 라이프'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr