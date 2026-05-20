안효섭이 이별 후폭풍에 시달린다./사진제공=SBS

안효섭이 이별 후폭풍에 시달린다./사진제공=SBS

안효섭이 이별 후폭풍에 시달린다.20일 방송되는 SBS 수목드라마 ‘오늘도 매진했습니다’ 9회에서는 철두철미하던 완벽주의자 매튜 리(안효섭 분)가 담예진(채원빈 분)을 잃고 평정심도 잃는다.매튜 리는 담예진이 과거 굿모닝 크림 사태의 여파로 복귀를 망설이자 그를 제자리로 돌려놓기 위해 결별을 택했다. 본인이 굿모닝 크림을 만든 연구원이었다는 사실은 물론 이제껏 잘해준 것이 모두 부채감 때문이었다고 자신의 감정을 속였다.9회 방송에서 매튜 리는 담예진이 떠난 덕풍마을에 홀로 남아 다시 일상을 살아간다. 담예진과 함께 지내는 동안 잠깐이나마 활기를 되찾았던 매튜 리는 이전과 달리 한층 가라앉은 모습이다.농장 일이라면 까다롭기 그지없던 열혈 농부 매튜 리는 버섯을 돌보다 뜻밖의 부상까지 입으며 실수를 연발한다. 작업반장 박광모(조복래 분)는 평소답지 않은 매튜 리의 모습에 화들짝 놀란다.'오늘도 매진했습니다' 9회는 오후 9시 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr