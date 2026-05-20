가수 최종원이 '무명전설 디너쇼'에 출연한다. / 사진제공=이닛엔터테인먼트

JYP 엔터테인먼트의 1호 트로트 연습생 최종원이 '무명전설 디너쇼'에 출연한다.최종원은 20일 방송되는 MBN '무명전설 디너쇼'에 출연해 다채로운 무대를 선보인다. '무명전설 디너쇼'에서 최종원은 여유로운 무대 매너와 탄탄한 라이브를 보여줄 예정이다.앞서 최종원은 MBN '무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁'에서 활약하며 차세대 트로트 기대주라는 평가를 받았다. 그간 탄탄한 퍼포먼스를 보여줬던 최종원이 '무명전설 디너쇼'에서 또 어떤 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.'무명전설 디너쇼'는 이날 오후 9시 40분 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr