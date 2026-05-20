고우리가 임신 중 근황을 전했다. / 사진=고우리 SNS

고우리가 임신 중 근황을 전했다. / 사진=고우리 SNS

그룹 레인보우 출신 배우 고우리가 임신 18주 차 근황을 전하며 행복한 일상을 공개했다.19일 고우리는 자신의 SNS에 "18주 근황. 배가 많이 나옴. 복덩이 + 먹부림. 컨디션이 좋아서 외출 많이함. 잠만보 껌딱지 보라. 치아 발치. 노을이 생축 렌보모임. 날씨가 더워졌으니 다들 더위 조심하세요"라고 글을 올렸다.공개된 사진 속 고우리는 편안한 원피스 차림으로 외출에 나선 모습이다. 살짝 드러난 D라인이 눈길을 끈다. 레스토랑에서 식사를 즐기거나 야외에서 여유로운 시간을 보내는 모습에서는 임신 중에도 밝고 건강한 분위기가 느껴진다.고우리는 화장기 옅은 얼굴에도 또렷한 이목구비와 청순한 미모를 자랑했다. 레인보우 노을의 생일을 축하하기 위해 멤버들과 만난 모습도 공개하며 일상의 행복을 전했다.고우리는 2022년 5살 연상의 비연예인과 결혼했으며, 최근 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr