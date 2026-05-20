배우 구교환이 '군체'에 출연한다. / 사진제공=쇼박스

'군체' 구교환이 극 중 좀비들과의 끈끈한 사이를 자랑해 웃음을 안겼다.20일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '군체'(감독 연상호)의 언론시사회가 열렸다. 연상호 감독과 배우 전지현, 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록이 참석했다.'군체'는 정체불명의 감염 사태로 봉쇄된 둥우리 건물 안에서 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린 영화다.구교환은 정체불명의 바이러스를 만들어 감염 사태를 일으킨 생물학 박사 서영철을 연기했다. 좀비들의 수장인 서영철의 액션에 대해 구교환은 "몸을 거칠게 사용하려고 했다. 잠깐의 깜빡임으로도 (좀비들과의) 통신이 이뤄지는 상태를 표현해봤다. 도저히 통제가 안 되는 상황에서는 손짓, 발짓 등 온몸의 근육을 써봤다"라고 말했다. 구교환이 "(연상호 감독의) 지도 하에 촬영했다"고 하자, 연상호 감독은 "저는 마그네슘 부족 액션이라고 이름 지었다"며 웃음을 자아냈다.구교환은 좀비와의 끈끈한 유대감(?)을 나타내며 안부를 물어 폭소케 했다. 그는 "현희(김신록 분)와 현석(지창욱 분)이 정서적으로 연결돼 있다면, 우리 아이들(좀비)과는 동선적, 행위적으로 연결돼 있었다. 서영철이 100명이 있는 거다. 함께 연기한다는 게 특별한 경험이었다"라며 좀비를 향한 애정을 표했다. 이어 "우리 아이들의 연기를 먼저 보고 영감을 받아서 연기한 적도 있고, 제가 어떻게 연기했으니 이렇게 해달라고 부탁하기도 했다. 함께 만들어간다는 게 든든하고 특별했다"라고 말했다. 그러면서 "잘 있지, 얘들아? 영상 편지 한 번 남기겠다"라더니 좀비 언어를 구사해 모두를 웃게 만들었다.'군체'는 오는 21일 개봉 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr