배우 이상이가 드라마와 예능을 넘나들며 연이은 흥행 흐름을 이어가고 있다./사진제공=초록뱀엔터테인먼트

배우 이상이가 드라마와 예능을 넘나들며 연이은 흥행 흐름을 이어가고 있다./사진제공=초록뱀엔터테인먼트

배우 이상이가 드라마와 예능을 넘나들며 연이은 흥행 흐름을 이어가고 있다.이상이는 올해 공개된 넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2에서 홍우진 역으로 활약했다. 극 중 거친 맨손 액션을 선보이며 존재감을 남겼고, 작품은 공개 2주 차 넷플릭스 글로벌 TOP10 비영어 쇼 부문 1위를 기록했다.이어 tvN '보검 매직컬'에서는 네일 국가 자격증에 도전하며 색다른 매력을 보여줬다. 손톱 관리뿐 아니라 진정성 있는 모습으로 호감을 얻은 해당 프로그램은 7주 연속 2049 타깃 시청률 동시간대 전 채널 1위를 기록했고, 글로벌 콘텐츠 평점 사이트 IMDb에서는 9.5점을 받으며 시즌2 제작까지 확정됐다.현재 이상이는 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'에서 4중대장 황석호 대위 역으로 특별 출연 중이다. 작품은 꾸준한 상승세를 이어가며 지난 18일 방송된 3회에서 전국 유료 플랫폼 가구 기준 시청률 7.2%(닐슨코리아)를 기록했다.소속사 초록뱀엔터테인먼트는 '취사병 전설이 되다' 포스터 촬영 현장이 담긴 비하인드 컷도 공개했다. 사진 속 이상이는 능청스러움과 카리스마를 오가는 황석호 캐릭터에 몰입한 모습으로 시선을 끌었다. 선글라스를 착용하거나 커피잔, 그라인더를 손에 든 채 포즈를 취하는 모습에서는 캐릭터 특유의 분위기가 묻어났다. 탄탄한 피지컬과 팔근육 역시 눈길을 끌었다.'취사병 전설이 되다'는 매주 월, 화요일 오후 8시 50분 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr