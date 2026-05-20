배우 이상이가 드라마와 예능을 넘나들며 연이은 흥행 흐름을 이어가고 있다./사진제공=초록뱀엔터테인먼트
배우 이상이가 드라마와 예능을 넘나들며 연이은 흥행 흐름을 이어가고 있다./사진제공=초록뱀엔터테인먼트
배우 이상이가 드라마와 예능을 넘나들며 연이은 흥행 흐름을 이어가고 있다.

이상이는 올해 공개된 넷플릭스 시리즈 '사냥개들' 시즌2에서 홍우진 역으로 활약했다. 극 중 거친 맨손 액션을 선보이며 존재감을 남겼고, 작품은 공개 2주 차 넷플릭스 글로벌 TOP10 비영어 쇼 부문 1위를 기록했다.

이어 tvN '보검 매직컬'에서는 네일 국가 자격증에 도전하며 색다른 매력을 보여줬다. 손톱 관리뿐 아니라 진정성 있는 모습으로 호감을 얻은 해당 프로그램은 7주 연속 2049 타깃 시청률 동시간대 전 채널 1위를 기록했고, 글로벌 콘텐츠 평점 사이트 IMDb에서는 9.5점을 받으며 시즌2 제작까지 확정됐다.
배우 이상이가 드라마와 예능을 넘나들며 연이은 흥행 흐름을 이어가고 있다./사진제공=초록뱀엔터테인먼트
배우 이상이가 드라마와 예능을 넘나들며 연이은 흥행 흐름을 이어가고 있다./사진제공=초록뱀엔터테인먼트
현재 이상이는 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'에서 4중대장 황석호 대위 역으로 특별 출연 중이다. 작품은 꾸준한 상승세를 이어가며 지난 18일 방송된 3회에서 전국 유료 플랫폼 가구 기준 시청률 7.2%(닐슨코리아)를 기록했다.

소속사 초록뱀엔터테인먼트는 '취사병 전설이 되다' 포스터 촬영 현장이 담긴 비하인드 컷도 공개했다. 사진 속 이상이는 능청스러움과 카리스마를 오가는 황석호 캐릭터에 몰입한 모습으로 시선을 끌었다. 선글라스를 착용하거나 커피잔, 그라인더를 손에 든 채 포즈를 취하는 모습에서는 캐릭터 특유의 분위기가 묻어났다. 탄탄한 피지컬과 팔근육 역시 눈길을 끌었다.

'취사병 전설이 되다'는 매주 월, 화요일 오후 8시 50분 공개된다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

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