방송인 김광규가 '쯔양몇끼'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

방송인 김광규가 '쯔양몇끼'에 출연한다. / 사진제공=ENA

배우 김광규(60)가 '쯔양몇끼'에 출연한다.ENA 신규 예능 '쯔양몇끼'가 김광규, 최홍만의 티저 영상을 공개했다. 이들은 1300만 유튜버인 쯔양을 배부르게 만들기 위해 여정을 떠난다.오는 30일 방송되는 '쯔양몇끼'는 "쯔양이 배부를 때까지"라는 슬로건 아래 국내외 곳곳을 누비며 펼쳐지는 투어 프로젝트다. 쯔양이 배불러야만 촬영이 종료되는 독특한 설정 속에서 출연진들은 식당 섭외부터 메뉴 선정, 이동 동선 설계까지 해내야 한다.이번에 공개된 티저 영상에는 국민 배우 김광규가 히든 먹바라지로 등장해 신박한 접근법을 제시했다. 평소 쯔양의 팬이라고 밝힌 김광규는 전직 비서 출신답게 "늘 하던 일"이라며 자신 있는 모습을 보였다. 그러나 김광규는 식당 섭외부터 운전, 야식 챙기기까지 도맡아야 한다는 소식을 들은 뒤 당혹감을 감추지 못했다.김광규와 함께 방송인 최홍만도 '쯔양몇끼'에 출연한다. 최홍만은 쯔양을 배부르게 만들기 위한 전략으로 "간다, 발견한다, 먹는다"는 루트를 제시했다. 그는 "손에 잡히는 대로 다 먹일 예정"이라는 포부를 밝혀 기대감을 더했다.제작진은 "박명수, 정준하에 이어 최홍만, 김광규까지 각기 다른 스타일의 먹바라지들이 쯔양이라는 거대한 벽을 넘기 위해 고군분투하는 과정이 리얼한 재미를 선사할 것"이라며 "단순한 대식 먹방을 넘어, 쯔양을 만족시키기 위한 서포터즈들의 처절하고 유쾌한 전략을 기대해 달라"고 밝혔다.'쯔양몇끼'는 30일 오후 7시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr