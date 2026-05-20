KBS 2TV 미니시리즈 ‘심우면 연리리’ 9회에서는 성태훈(박성웅 분)이 예기치 못한 함정에 빠지며 위기에 직면한다./ 사진 제공: KBS 2TV 미니시리즈

KBS 2TV 미니시리즈 ‘심우면 연리리’ 9회에서는 성태훈(박성웅 분)이 예기치 못한 함정에 빠지며 위기에 직면한다./ 사진 제공: KBS 2TV 미니시리즈

박성웅이 함정에 빠지며 위기를 맞는다.21일 밤 9시 50분 방송되는 KBS 2TV 미니시리즈 '심우면 연리리'(연출 최연수 / 극본 송정림, 왕혜지 / 제작 심스토리) 9회에서는 성태훈(박성웅 분)이 예기치 못한 함정에 빠지며 위기를 맞는다.지난 방송에서는 성태훈이 평생 몸담아온 회사 '맛스토리'를 향한 불신이 커져가는 상황에서 프로젝트를 성공시키면 승진과 본사 복귀를 약속하겠다는 배 상무(배기범 분)의 제안을 수락했다. 이후 성태훈은 이장 임주형(이서환 분)의 믿음 아래 연리리 주민들에게 비료를 나눠줬다. 하지만 "믿음은 손에 쥐고 있을 땐 독인지 약인지 구분이 안 된다"라는 말로 불안감을 고조시켰다.20일 공개된 사진에는 정체불명의 물질로 뒤덮인 연리리 밭을 마주한 성태훈과 임주형의 충격 어린 표정이 담겼다. 앞서 성태훈이 배 상무와 손잡고 '맛스토리'의 상생 협력을 내세웠던 바.특히 임주형을 비롯한 연리리 주민들 역시 오직 성태훈의 말을 믿고 '맛스토리' 비료를 사용한 상황. 이에 성태훈은 마을의 존폐가 걸린 사태를 해결하기 위해 고군분투한다. 성태훈이 연리리 마을의 최대 위기를 막아낼 수 있을지 궁금증이 치솟는다.그런가 하면 성태훈과 임주형은 앙숙처럼 지내왔던 갈등을 넘어 점차 협력 관계로 발전했다. 그러나 임주형은 또다시 '맛스토리'로 인해 배신감을 느끼게 됐다. 이들의 공조 여부에도 관심이 모인다.KBS 2TV 미니시리즈 '심우면 연리리' 9회는 21일 밤 9시 50분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr