이세영이 고혹적인 매력을 뽐냈다. / 사진=이세영 SNS

이세영이 고혹적인 매력을 뽐냈다. / 사진=이세영 SNS

배우 이세영이 한층 성숙해진 분위기와 마른 몸매로 시선을 사로잡았다.이세영은 지난 19일 자신의 SNS에 놀라는 얼굴의 이모티콘과와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 이세영은 바다가 보이는 공간에서 여유로운 시간을 보내고 있는 모습이다.특히 눈길을 끈 건 확 달라진 스타일링이다. 긴 머리와 청순한 이미지로 사랑받아온 이세영은 짧은 숏컷 헤어와 붉은빛이 도는 염색 스타일로 색다른 분위기를 완성했다. 블랙 민소매 톱과 세련된 메이크업에 고혹적인 아우라까지 더해지며 이전보다 한층 도회적인 매력이 돋보인다.가녀린 어깨 라인과 군살 없는 팔, 얇은 허리선도 시선을 끌었다. 해먹에 누워 포즈를 취하거나 소파에 기대앉은 모습에서는 이세영의 '뼈말라' 몸매가 더욱 부각됐다. 슬림한 실루엣과 분위기 있는 표정이 어우러지며 화보 같은 무드를 완성했다.네티즌들은 "숏컷도 아름답다", "빨리 작품으로 보고 싶다", "미모 열일 중" 등 댓글을 남겼다.이세영은 올해 하반기 공개 예정인 디즈니+ '재혼 황후'로 시청자들을 만날 예정이다. '재혼 황후'는 황후 나비에와 황제 소비에슈, 이웃나라 왕자 하인리, 도망노예 라스타가 펼치는 로맨스 판타지 대서사극. 이세영은 도망 노예 출신으로 황제의 마음을 사로잡는 라스타 역을 맡았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr