최정훈이 '라디오스타'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

최정훈이 '라디오스타'에 출연한다. / 사진제공=MBC

배우 한지민과 공개 열애 중인 밴드 잔나비의 보컬 최정훈이 '라디오스타'에 출연해 다양한 이야기를 들려준다.20일 방송되는 MBC '라디오스타'는 '라디오스타 스프링 페스티벌'으로 가수 김창완, 최정훈, 로이킴, 한로로가 출연한다.이날 방송에서 최정훈은 잔나비의 대표곡들이 만들어진 과정을 공개한다. 특히 잔나비의 히트곡 '뜨거운 여름밤은 가고 남은 건 볼품없지만'은 1절을 부르는 도중 곡의 흐름이 완성됐다고 밝힌다. 그는 방송 중 당시 직접 녹음했던 음성메모를 최초로 공개할 예정이다.최정훈의 색다른 모습도 공개된다. 그는 잔나비 공연에서 관객들과 함께 호흡하는 떼창 문화에 대해 이야기하며 즉석에서 떼창 일타강사로 변신한다. 이날 최정훈은 잔나비 라이브를 200% 즐길 수 있는 떼창 포인트를 설명한 뒤 스튜디오의 분위기를 끌어올린다.한 음악 프로그램에서 10CM 권정열, 로이킴, 정승환과 함께 선보였던 '청혼' 무대 비하인드도 공개한다. 최정훈은 당시 예상치 못한 고음 애드리브를 보여줬던 순간을 떠올리며 진땀 흘렸던 상황을 솔직하게 털어놓는다.'라디오스타'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr