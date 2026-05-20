안예은 정규 5집 트랙리스트 / 사진 제공 = 알비더블유(RBW), DSP미디어

가수 안예은이 정규 5집 '그렇게 나쁘진 않을걸'로 돌아온다.안예은은 지난 19일 공식 SNS를 통해 정규 5집 '그렇게 나쁘진 않을걸'의 트랙리스트를 공개했다.공개된 트랙리스트에 따르면 이번 앨범은 신곡과 재녹음곡을 포함해 총 17곡으로 구성됐다. 앨범은 2CD 형태로 발매되며, 오는 5월 28일과 6월 18일 두 차례에 걸쳐 순차 공개된다.먼저 CD1에는 '들숨', 'DENY', '클리셰', 'Lily of the Valley', '무언(無言)', '낙망(落望)', '가시꽂이', '잔도공', '나이' 등 총 9곡의 신곡이 수록된다.CD2에는 미발매곡 '눈 먼 물고기 (용천동굴에서)'를 비롯해 기존 곡을 새롭게 녹음한 8곡이 담긴다. '출항 (Vacation ver.)', 'Proust (Ocean ver.)', '열 달 아흐레 (춤을 추는 이로부터)', '윤무 (10월 9일의 이로부터)', '교복에서 부케까지 (서른다섯이 되어버린ver.)', '문어의 꿈 (with 임아진, 임성윤, 임지율, 정솜, 이다온)', '노승과 잔나비 (4년 후)' 등이 포함됐다.앞서 안예은은 공식 SNS에 경고 표지판을 형상화한 커밍순 이미지를 올리며 컴백을 예고했다. 표지판에는 "출구는 없다. 여전히 나는 살아있다"라는 문구가 적혀 있어 새 앨범의 분위기에 관심이 모였다.안예은이 정규 앨범을 선보이는 것은 2023년 2월 발매한 '쉽게 쓴 이야기' 이후 약 3년여 만이다. 그간 작사, 작곡, 편곡 등 앨범 작업 전반에 참여하며 자신만의 서사를 구축해 온 만큼, 총 17곡으로 채운 이번 정규 5집에서 어떤 이야기를 들려줄지 주목된다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr