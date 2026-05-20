김미려, 생활고 얼마나 심했길래…"극단적 선택 후 응급실" ('매겨드립니다')

김미려가 과거 극단적인 선택을 했었다고 털어놨다. / 사진=텐아시아DB

개그우먼 김미려가 과거 극심한 생활고로 극단적인 선택을 했다고 털어놨다.지난 19일 유튜브 채널 '문천식의 매겨드립니다'에는 김미려가 게스트로 출연해 과거 활동 시절에 대한 이야기를 나눴다.김미려는 MBC 예능 '개그야'에서 사모님 코너로 많은 사랑을 받았다. 하지만 김미려는 "생각보다 돈을 못 벌었다. 매니저들이 중간에서 횡령한 것 같다"고 말했다. 그는 "'협찬 광고가 붙어서 나는 출연료가 없다'더라. 바보같이 그걸 다 믿었다"고 설명했다. 그러면서 "어차피 잔고가 0원인 걸 아는데 은행에 가서 계속 통장을 넣었다 뺐다 했다"고 고백해 안타까움을 자아냈다.지속된 사기로 정신적으로 피폐해진 김미려는 극단적인 선택까지 했다고 밝혔다. 그는 "당시 같이 살던 지인이 사태를 수습했다. 피가 많이 나서 '고등어 10마리 잡은 것 같았다'고 하더라"며 아찔한 상황을 설명했다. 김미려는 "수건으로 싸매고 응급실에 갔다"며 "당시 뮤지컬을 하고 있었다. 동료들이 눈치채고도 아무도 묻지 않더라. 그때가 27~28살쯤 예쁠 때였다"고 덧붙였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr