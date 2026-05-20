월트디즈니 컴퍼니 코리아

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배우 현빈이 디즈니+ 오리지널 시리즈 <메이드 인 코리아>로 연 이은 수상 행보를 이어갔다.현빈은 제62회 ‘백상예술대상’ 방송부문 남자 최우수 연기상 수상에 이어, 지난 19일 개최된 ‘제24회 디렉터스컷 어워즈’에서도 시리즈 남자배우상을 수상했다.<메이드 인 코리아>는 1970년대 혼란과 도약이 공존했던 대한민국을 배경으로, 국가를 수익 모델로 삼아 부와 권력의 정점에 오르려는 사내 ‘백기태’(현빈)와 그를 무서운 집념으로 벼랑 끝까지 추적하는 검사 ‘장건영’(정우성)이 시대를 관통하는 거대한 사건들과 직면하는 이야기다.현빈이 연기한 중앙정보부 과장 ‘백기태’는 부와 권력에 대한 욕망으로 질주하는 인물이다. 현빈은 ‘백기태’의 흔들리는 내면과 폭발적인 에너지를 치밀하게 그려냈다.특히 선과 악으로 단순하게 구분되지 않는 입체적인 캐릭터를 설득력 있게 완성하며 시청자들의 몰입을 이끌었다. 공개 이후 ‘백기태’는 작품의 중심축이자 가장 강렬한 화제의 인물로 자리 잡았다. 절제된 눈빛과 묵직한 존재감만으로 긴장감을 끌어올리는 현빈의 연기는 작품의 완성도를 끌어올렸다는 호평을 얻었다.앞서 현빈은 영화 <하얼빈>으로 ‘제46회 청룡영화상’ 남우주연상을 수상한 데 이어, <메이드 인 코리아>로 ‘백상예술대상’과 ‘디렉터스컷 어워즈’까지 연이어 석권했다.이처럼 작품을 향한 호평과 함께 현빈의 연기 변신이 연달아 주요 시상식에서 인정받으면서, 올 하반기 공개 예정인 <메이드 인 코리아 2>를 향한 관심 역시 더욱 커지고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr