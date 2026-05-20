얼루어 코리아

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<얼루어 코리아>가 서인영의 화보를 공개했다.서인영은 지난 3월 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 개설 후 평균 조회수 300만, 구독자 70만 명을 돌파하며 제2의 전성기를 맞았다. 약 10년 만에 화보 촬영에 임한 서인영은 시시각각 변하는 포즈와 몰입으로 젠틀하고 모던한 동시에 강렬한 이미지를 완성했다.촬영 후 이어진 인터뷰에서 서인영은 달라진 일상에 대한 소감을 허심탄회하게 전했다. “사실 유튜브를 잘 안 보니까 조회수가 높다는 것도 몰랐어요. 부모님과 오랫동안 함께한 스태프, 친구 등 주변에서 굉장히 좋아해 주시고 평소 잘 연락하지 않던 분들까지 안부를 묻는 걸 보면 신기해요. 스스로 ‘평정심을 잃지 말자’라고 되뇌죠. 유튜브를 시작할 때 했던 ‘나 자신의 행복이 가장 중요하다’는 생각도 잊지 않으려 해요. 함께하는 팀이 있으니 책임감도 가져야 하고요”라며 소감을 밝혔다.또 “초반에는 계속 달리는 댓글이 궁금해 새벽에도 1시간마다 깨서 확인했어요. 유튜브나 사람들의 반응에 평정심을 유지하려 하는데, 댓글을 볼 때면 마음이 동해요. 너무 감사하고 매일 보면서 감동해요. 한 마디 한 마디가 소중해요. 동시에 애쓰며 열심히 사는 사람이 많다는 걸 깨달았고 위로해주고 싶어요. 그분들의 고민을 듣고 위로하고 싶은데, 어떻게 해야 할지. 요즘은 그 고민을 하게 되네요”라고 전했다. 자신에게 달린 악플을 읽는 콘텐츠를 통해 과오를 인정하고, 가족사와 개인사 등을 솔직하게 털어놓은 서인영을 향한 지지와 응원에 그는 서인영만의 솔직한 위로를 전하고 싶다고 밝혔다.가수 서인영의 복귀에 대한 질문에는 “쌓아둔 것도 있고, 녹음은 지금도 열심히 하고 있어요. 사람들과 소통하는 음악을 하고 싶은데 아직 그 형태를 찾지 못했어요. 지금까지 참여한 곡들도 많아서 ‘노래할 수 있는 기회를 또 잡을 수 있지 않을까?’ 하는 생각은 있어요. 쥬얼리 멤버들과도 기회를 만들고 싶고요”라고 답했다.이어 그는 “한때는 내가 세상을 만든다고 생각했거든요. 그런데 사람들이 저를 만들어주는 것 같아요. 그래서 예쁘게, 건강하게, 열심히 살아보려고요”라고 덧붙였다.서인영의 더 많은 화보컷과 인터뷰는 얼루어 6월호와 홈페이지에서 만날 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr