최준희의 친오빠이자 배우 고(故) 최진실의 아들이 동생의 결혼식에 덕담을 건네고 있다. / 사진=최준희 SNS

사진=최준희 SNS

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고(故) 최진실의 아들 최환희가 동생 최준희의 결혼을 진심으로 축하했다.최준희는 지난 19일 자신의 인스타그램에 "제 결혼식은 왜 이렇게 눈물 콧물만 나오는지 나 원 참"이라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 최준희의 결혼식 당일 연예인 하객들이 인터뷰를 진행하고 있는 모습. 이날 혼주석에 착석하기도 한 최환희는 "그래 너가 나보다 먼저 가는구나"라고 말한 후 멋쩍은 웃음을 보였다.이후 최환희는 "이런 날이 올 줄은 몰랐지만, 결혼을 하게 됐으니 난 너가 행복하게 잘 사는 것 외에 더 바랄 게 없다"면서 "형(난편)이랑 오래 행복하게 그리고 재밌게 살아갔으면 한다. 축하한다"고 진심어린 마음을 건넸다.최준희는 지난 16일 11살 연상의 비연예인과 백년가약을 맺었다. 사회는 조세호가 맡았으며, 하객으로는 생전 고인과 절친했던 홍진경, 이소라, 엄정화, 이영자 등이 참석해 든든하게 조카 최준희의 곁을 지켰다.한편 최준희는 2003년생이며, 고 최진실과 프로야구 선수 출신 고(故) 조성민의 딸이다. 그는 다이어트 제품 등을 홍보하며 현재 인플루언서 겸 모델로 활동하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr