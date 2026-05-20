로이킴이 아역으로 출연했던 영상이 공개됐다./사진제공=MBC

로이킴이 아역으로 출연했던 영상이 공개됐다./사진제공=MBC

가수 로이킴이 과거 아역으로 출연했던 영상이 공개된다.20일 오후 10시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 김창완, 최정훈, 로이킴, 한로로가 출연하는 ‘라디오스타 스프링 페스티벌’ 특집으로 꾸며진다.이날 로이킴은 해병대 전역 후에도 계속되고 있는 근황을 전한다. 그는 무대에만 올라가면 객석이나 행사장에서 “몇 기야!”라는 질문이 끊이지 않는다며 해병대 출신 가수로서의 현실을 공개한다.이어 로이킴은 “나방도 그냥 잡는다”라며 군 생활 이후 완전히 달라진 비위에 대해서 털어놓으며 허세를 드러낸다. 친누나 결혼식에 전투복을 입고 등장했던 에피소드까지 밝힌다.그는 BYC 모델 활동 근황도 공개한다. 과거 유인촌, 이덕화 등 대선배님들이 활동했던 브랜드 모델로 활약 중이라며 속옷 앰배서더로서의 남다른 자부심을 드러낸다.로이킴은 최근 자신이 예능에서 ‘가수’보다 ‘개그캐’로 더 많이 불리는 현실에 대한 솔직한 생각도 털어놓는다. SNS와 유튜브 활동 이후 예상보다 웃긴 이미지가 강해졌다며 억울함을 호소하고, 직접 준비한 ‘라스’ 맞춤 개인기도 선보인다.어린 시절 영상과 관련된 비하인드도 공개한다. 그는 과거 아역으로 방송에 출연했던 사실을 고백, 어린 시절 리마리오를 따라 하며 끼를 발산했던 영상이 공개되자 민망함을 감추지 못한다. 당시 한껏 들떠 있던 자신의 모습을 다시 보게 된 로이킴은 “못 보겠다”라며 괴로워한다.로이킴은 ‘봄봄봄’을 비롯한 히트곡 메들리 무대와 함께 ‘라디오스타’를 위한 특별 커버 무대를 펼친다. 데뷔 14년 만에 처음으로 리메이크 앨범을 준비 중인 근황과 함께 감미로운 라이브도 선보인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr