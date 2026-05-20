‘72억원 신혼집’ 손연재, 416만원 원피스 입고 Y대 방문

손연재가 모교인 연세대학교에서 고급진 스타일링을 선보였다.최근 손연재는 '2026 연세여 사랑한다' MC를 맡았다.이날 손연재는 브랜드 A사의 라피아 스케이터 드레스를 입고 등장했다. 스쿱 네크라인과 파티드 보디스, 플레어 헴라인이 특징이다. 화이트 컬러라 깔끔하고 세련됐다. 해당 드레스는 416만원대를 호가한다.한편 손연재는 1994년생으로 33세며 2022년 9살 연상의 금융업 종사자와 결혼해 아들을 품에 안아 행복한 결혼생활 중이다. 또한 손연재는 단독주택을 남편과 공동 명의로 72억 원에 매입했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr