가수 강다니엘/사진=텐아시아 DB

가수 강다니엘이 '최고의 글로벌 아티스트' 자리를 놓고 경쟁하는 제14회 톱텐어워즈(TOP TEN AWARDS, 이하 TTA)에서 남자 솔로 아이돌 부문 1위를 차지했다.텐아시아가 주관하는 '제14회 TTA'는 2025년 하반기 최고의 글로벌 아티스트를 뽑는 행사다. K팝 및 K콘텐츠를 대표하는 아티스트들이 '최고의 글로벌 아티스트' 자리를 놓고 제14회 TTA에서 경쟁했다.텐아시아는 최근 강다니엘 소속사를 통해 TTA 수상 트로피를 전달했다. 강다니엘은 지난 2월 육군 현역으로 입대했기 때문에 그에게 직접 트로피를 전달할 수 없었기 때문이다. 강다니엘은 기초군사훈련을 마친 뒤, 지난 3월 24일 훈련병 수료식을 치렀다. 전역 예정일은 오는 2027년 8월 8일이다.군대에 있는 그는 현재 입대 전 일부 회차를 미리 촬영해 둔 Mnet 프로그램 '워너원고: 투베이스(WANNA ONE GO : Back to Base)'를 통해 팬들에게 인사를 건네고 있다. 최근 회차에서 그는 멤버들과 함께 팬송 선정을 위해 청음회를 열었다. 강다니엘이 쓴 곡에 멤버들의 호평이 쏟아졌고, 이대휘는 그를 향해 "어쩐지 입대 전에 연락하면 매일 작업한다더라"라고 밝혔다.TTA 결선 투표는 2월 19일 오전 10시부터 23일 오후 11시 59분까지 이뤄졌다. 남자 배우 부문에는 배우 김선호가, 남자 아이돌 그룹 부문에는 그룹 아스트로가 선정됐다. 여자 배우 부문에서는 배우 김혜윤이, 여자 아이돌 그룹 부문에서는 그룹 니쥬가 정상을 차지했다. 남자 솔로 아이돌과 여자 솔로 아이돌 부문에는 가수 강다니엘과 가수 겸 배우 김세정이 각각 이름을 올렸다. 루키 부문 트로피는 그룹 아홉이 차지했다. 남녀 솔로 가수 부문에는 가수 김용빈과 가수 전유진이 선정됐고 베스트송으로는 가수 박서진의 '당신이야기'가 뽑혔다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr