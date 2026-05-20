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SBS ‘골(Goal) 때리는 그녀들’

SBS ‘골(Goal) 때리는 그녀들’(이하 ‘골때녀’)에서 팀의 명예가 걸린 마지막 승부, 제2회 G리그 꼴찌 결정전이 전파를 탄다.이번 방송에서는 지난 제1회 G리그 결승전 주인공이었던 ‘FC원더우먼2026’과 ‘FC구척장신’이 '꼴찌'라는 최하위 자리를 두고 물러설 수 없는 맞대결을 보인다.리부트 G리그에서 처음 선보이는 '꼴찌 결정전'은 패배한 팀의 유니폼에 '꼴찌' 낙인이 새겨지는 ‘골때녀’ 최초의 불명예 룰인 만큼, 이를 피하기 위한 양 팀의 치열한 승부가 펼쳐질 전망이다. 이번 시즌 내내 경기력 부진을 겪으며 '조 최하위'까지 밀려난 두 팀의 상대 전적은 5전 4승 1패로 구척장신이 압도적 우위를 점하고 있는 상황. 하지만 원더우먼 역시 기세 오른 두 신입 루키 ‘왼발 키커’ 목나경 X ‘악바리 삼수생’ 현진과 이번 시즌 득점왕 후보인 '마왕' 마시마라는 공격 옵션을 내세운 만큼, 예측불허한 팽팽한 대결이 될 것으로 보인다.'에이스' 허경희가 부상으로 2경기 연속 결장하며 전력 누수가 이어졌던 FC구척장신이 마침내 완전체로 출격한다. 잠시 그라운드를 떠났던 ‘헐란드’ 허경희가 복귀를 알리며 “마지막 경기인 만큼 제가 책임지고 싶다”며 팀원들을 향한 미안함과 책임감을 드러냈다. 또한 그녀는 경기력을 한층 끌어올리기 위해 고강도 훈련에 체중 감량까지 병행하며 남다른 각오를 다졌다는 후문. 과연 에이스의 귀환으로 완전체가 된 구척장신이 지난 부진을 만회하고 꼴찌 탈출에 성공할 수 있을지 이목이 쏠린다.허경희의 복귀는 구척장신의 전술에도 변화를 가져왔다. 지난 제1회 G리그 결승전에서 골키퍼로 최후방을 지키며 팀의 우승을 견인한 허경희가 다시 한번 골대를 지키게 된 것. 든든한 수문장의 복귀로 수비에 안정감을 더한 상황에서, 김영광 감독은 필드 선수들에게 구척장신의 강점인 피지컬을 앞세운 사각 대형 수비를 주문해 원더우먼2026의 패스 공간을 봉쇄하고 반격할 것을 강조했다. 여기에 구척장신의 前 멤버이자 1대 주장인 모델 한혜진의 특별한 응원까지 더해지며 팀의 승리 의지도 한층 뜨거워졌다는 후문. 과연 FC구척장신은 원더우먼을 꺾고 초대 G리그 우승팀의 명예를 지켜낼 수 있을지 기대가 모인다.‘골때녀’ 최초, '꼴찌'의 낙인을 피하기 위한 두 팀의 처절한 혈투는 오늘(20일) SBS ‘골(Goal) 때리는 그녀들’에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr