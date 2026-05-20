AD China

그룹 세븐틴 멤버 디에잇이 글로벌 리빙·라이프스타일 전문 매거진의 표지를 장식했다.20일 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 디에잇은 ‘AD(Architectural Digest) China’ 5월호에 역대 최연소 커버 스타로 이름을 올렸다. ‘AD’는 1920년대 미국에서 창간된 리빙 트렌드·디자인 아트·미학 전문 매거진으로 전 세계 9개 국가에서 발행된다.화보는 지난달 ‘2026 밀라노 디자인 위크(MDW 2026)’가 진행된 이탈리아 밀라노의 고전 건축물 빌라 아르코나티에서 촬영됐다. 석조 장식 위에서 카메라를 응시하는 디에잇의 모습은 편안하고 자유롭다. 그는 길고 화려한 가운을 멋스럽게 소화했다.인터뷰에서는 “예술은 결론이 아닌 토론”이라는 디에잇의 남다른 시선이 드러났다. 최근 자작곡 ‘四月的漂流 (April Drift)’, ‘不见了(Love is gone)’를 연달아 발표한 그는 “음악이 개인적 표현을 넘어 리스너들에게 정서적으로 공명하기를 바란다”라며 “듣는 분들이 음악을 통해 자신의 감정을 찾기를 희망한다. 때문에 음악은 언제나 열려 있어야 한다”라고 밝혔다.디에잇은 음악, 무용, 미술 등 다양한 분야에서 표현력을 뽐내며 자신만의 창작 세계를 구축하고 있다. 자신의 감정과 관점을 예술로써 표현하는 ‘THE 8 Contemporary ART’ 프로젝트가 대표적이다. 최근에는 중국 대형 페스티벌에 헤드라이너로 출연하는 등 무대 위에서도 솔로 아티스트로서 존재감을 보였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr