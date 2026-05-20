배우 전원주는 자신의 유튜브 채널 '전원주인공'을 운영 중이다. / 사진='전원주인공' 영상 캡처

전원주는 주식 투자 성공 후 근황에 대해 공개했다. / 사진='전원주인공' 영상 캡처

배우 전원주가 주식 투자 성공 후 은행 및 증권가에서 받는 특별한 대우에 대해 밝혔다.지난 19일 유튜브 채널 '전원주인공'에는 '운명전쟁49 천명도사가 점지한 부자들 기도 터!'라는 제목의 영상이 게재됐다. 전원주는 카이스트 박사 출신 무속인 '천명도사'를 만나 자신의 사주와 재물운을 점쳤다.차를 타고 점집으로 향하던 중, 제작진은 "주가가 폭등하며 선생님 이야기가 뉴스에 많이 나온다"고 말했다. 이에 전원주는 "요즘 길을 가다 보면 사람들이 '좋으시죠?'라며 먼저 인사를 건넨다"며 너스레를 떨었다. 또 제작진은 "구기동 집값만 해도 20배까 뛰었더라. 주식도 잘 되고 집값도 오르니 좋으시겠다"고 덧붙였다.전원주는 증권사에서 자신을 데리러 왔었다는 소문에 대해서도 언급했다. 그는 "내가 도장을 찍으러 가야 하면 은행이나 증권사에서 집 앞으로 직접 차를 보낸다"며 "내가 도착하면 지점장부터 직원들이 쭉 서서 90도로 절을 한다"고 말했다.점집에 도착한 뒤 무속인은 전원주에 대해 "돈을 절대 잃지 않는 팔자"라고 점을 쳤다. 이어 "남들은 운이 좋아서 돈을 번 줄 알지만, 실제로는 미친 듯이 아끼고 공부해서 번 사주다"며 "웬만한 여의도 전문가보다 더 치밀하게 분석해 투자하는 스타일"이라고 설명했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr