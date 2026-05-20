강하경이 '취사병'에서 개성있는 연기를 보여주고 있다. / 사진='취사병 전설이 되다' 방송 캡쳐

강하경이 박지훈과 대립각을 세우며 극에 긴장감을 불어넣고 있다. / 사진='취사병 전설이 되다' 방송 캡쳐

'취사병 전설이 되다' 강하경이 냉온탕을 오가는 반전 열연을 선보였다. 극 중 후임 박지훈에게는 경고를, 상사에게는 꼬리를 내리는 모습으로 극을 다채롭게 했다.강하경은 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'(이하 '취사병')에서 강림소초 2생활관장 상병 김관철 역으로 분했다. 지난 18일, 19일 방송된 3, 4회에서는 강성재(박지훈 분)와 대립각을 세우며 극에 긴장감을 불어넣었다.3회에서 김관철은 군부대 경계망을 뚫고 들어온 북한 주민을 마주했다. 그는 "내가 이 짬에 오늘 같은 날 근무 나오는 게 맞냐"며 투덜거리다가도 정체불명의 인기척에 비명을 내지르며 총을 겨누는 어설픈 면모로 웃음을 자아냈다.김관철은 북한 주민을 발견한 공로로 받을 포상을 기대하며 "나 한 달 동안 휴가 나가 있으면 대한민국 국방력에 큰 구멍이 생기는 건데"라며 허세를 부리기도 한다. 하지만 요리로 북한 주민의 귀순을 이끈 강성재가 포상을 받자 김관철의 적대심은 극에 달하며 새로운 갈등을 예고했다. 강하경은 허망함과 질투가 뒤섞인 복잡한 심리를 생동감 있게 표현하며 시선을 사로잡았다.강하경은 캐릭터의 날 선 감정을 밀도 있게 그려내며 극의 몰입도를 높였다. 부대 실세 김관철은 강성재를 향해 "선임들이고 윗대가리들이고 우쭈쭈해주니까 니 세상 같지? 적당히 깝치고 다녀"라고 경고했다. 하지만 윤동현(이홍내 분) 병장에게 제지당하자 힘없이 벽으로 밀려나는 모습으로 텐션을 조절했다.김관철의 반전 매력은 회식 자리에서도 나타났다. 그는 삼겹살 파티 중 신명 나게 춤을 추는 병사들을 못마땅해하다가 고기 한입에 무장 해제돼 춤을 추며 분위기를 압도했다. 강하경은 캐릭터의 냉온탕을 오가는 반전 매력을 유쾌하게 풀어내며 극에 활력을 더하고 있다.'취사병 전설이 되다'는 매주 월, 화 저녁 8시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr