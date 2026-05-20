스트레이 키즈/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)의 'Walkin On Water'(워킨 온 워터) 뮤직비디오가 1억뷰를 넘겼다. 이로써 스트레이 키즈는 통산 20번째 유튜브 1억 뷰 돌파 기록을 달성했다.스트레이 키즈가 지난 2024년 12월 발매한 SKZHOP HIPTAPE(스키즈합 힙테이프) '合 (HOP)'(합 (합)) 타이틀곡 'Walkin On Water' 뮤직비디오는 지난 19일 오후 유튜브 조회 수 1억 건을 돌파했다.이로써 스트레이 키즈는 총 20편의 억대 뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다. '神메뉴'(신메뉴), 'Back Door'(백 도어), 'MIROH'(미로), 'My Pace'(마이 페이스), '소리꾼', 'MANIAC'(매니악), 'Hellevator'(헬리베이터), 'Christmas EveL'(크리스마스 이블), 'CASE 143'(케이스 원포쓰리), '특', '강박 (방찬, 현진)', '락 (樂)', 일본 오리지널 곡 'CIRCUS'(서커스), '거미줄', 'Chk Chk Boom'(칙칙붐), 'MEGAVERSE'(메가버스), 'CHEESE'(치즈), 'CEREMONY'(세리머니), 'Do It'(두 잇)에 이어 'Walkin On Water'까지다.'Walkin On Water'는 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 6연속 1위작 SKZHOP HIPTAPE '合 (HOP)'의 타이틀곡이다. 무대를 향한 자신감을 물 위를 걸으며 거친 물살의 흐름을 갖고 노는 모습에 비유했다. 뮤직비디오에서는 과거와 현대의 조화로운 분위기가 두드러진다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr