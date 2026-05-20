김태희와 결혼한 가수 비가 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

가수 비가 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연한다. / 사진제공=tvN

가수 비가 '유 퀴즈 온 더 블럭'에서 결혼 생활 비하인드를 공개한다. 한편 비는 지난 2017년 배우 김태희와 결혼했다.20일 방송되는 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭' 344회에는 배우 공승연, 통일신라시대 걸작 '금강역사상'의 마지막 조각을 찾아낸 정태웅, 배우 유승목, 비(정지훈)가 출연한다.이날 비는 6년 만에 다시 만난 싹쓰리 멤버 유재석과 재회하며 시작부터 웃음을 자아낸다. 비는 "형 만날 생각에 잠을 못 잤다"는 말로 포문을 연 뒤 유재석과 특급 케미를 선보인다. 데뷔 28년 만에 악역 임백정으로 강렬한 변신을 선보인 '사냥개들2' 비하인드도 공개된다. 비는 거대하고도 얇은 몸을 원하는 감독의 주문에 맞추기 위해 디스크까지 감수하며 6개월간 고강도 훈련을 이어간 사연을 밝힌다. 또 생애 첫 악역 연기에 몰입한 나머지 "눈빛이 왜 그러냐"며 김태희에게 혼났던 사연까지 공개해 웃음을 안긴다.아내 김태희와의 러브스토리는 물론, 결혼 생활과 육아 비하인드도 풀어놓는다. 특히 이날 방송에서는 진정성으로 김태희를 사로잡았던 순간부터 "집에서 활개를 치고 다닌다"는 증언의 진실까지 확인할 수 있다.4년 만에 본업인 가수로 컴백한 이야기를 꺼내놓기도 한다고. 비는 과거의 마초같은 모습과 달라진 것에 대한 고민을 털어놓을 예정이다. 열정과 독기로 가득한 비의 인생 서사도 공개된다. 초등학생 시절 혼자 돈을 모아 놀이공원에 갔던 이야기부터 모친상 이후 집 화재까지 겪으며 가족과 떨어져 지내야 했던 시절을 회상한다.'유 퀴즈 온 더 블럭' 344회는 이날 오후 8시 45분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr