최준용 SNS

배우 최준용이 최근 '탱크데이' 논란으로 물의를 빚은 스타벅스 인증 사진을 공개해 눈길을 끌고 있다.최준용은 지난 19일 자신의 SNS에 "커피는 스벅이지~~"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 게시물에는 '#멸공형아', '#멸공커피', '#스타벅스' 등의 해시태그도 함께 달렸다. 공개된 사진 속 최준용은 자택으로 보이는 공간에서 스타벅스 음료를 마시고 있는 모습이다. 해당 게시물에는 가수 김송이 박수 이모티콘 댓글을 남기기도 했다.최준용의 게시물이 주목받은 건 최근 스타벅스를 둘러싼 논란과 맞물렸기 때문이다. 앞서 스타벅스코리아는 지난 18일 '탱크 시리즈' 프로모션을 진행하며 홍보 이미지에 '탱크데이', '책상에 탁!' 등의 문구를 사용했다.특히 행사 날짜인 '5·18'이 강조되면서 온라인에서는 5·18 민주화운동과 고(故) 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시키는 표현 아니냐는 비판이 확산됐다. 일부 누리꾼들은 극우 성향 온라인 커뮤니티에서 사용되는 표현과 유사하다는 지적도 제기했다.논란이 커지자 정용진 신세계그룹 회장은 스타벅스코리아 대표 및 관련 임원을 해임했고, 스타벅스코리아 역시 공식 사과문을 통해 "5·18 민주화운동 영령과 유가족, 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸다"고 사과했다. 또 신세계그룹은 이번 사태와 관련해 발생 경위 조사와 마케팅 검수 체계 재정비, 임직원 역사·윤리 교육 강화 등을 약속했다.한편 1992년 SBS 공채 2기 탤런트로 데뷔한 최준용은 드라마 야인시대, 아내의 유혹 등에 출연하며 얼굴을 알렸다. 최근에는 윤석열 전 대통령 탄핵 반대 집회 참석 및 공개 지지 발언 등으로도 화제를 모은 바 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr