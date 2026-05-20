'허수아비' 유승목이 혼외자를 인정했다./사진제공=ENA

'허수아비' 유승목이 혼외자를 인정했다./사진제공=ENA

배우 유승목이 혼외자가 있다는 사실을 밝혔다.ENA 월화드라마 ‘허수아비’는 연쇄살인 사건의 진범을 쫓던 형사가 자신이 혐오하던 인물과 뜻밖의 공조를 펼치게 되는 과정을 그린 작품이다.유승목은 극 중 예비역 장군 출신 정치인 차무진 역을 맡았다. 사건 담당 검사인 차시영(이희준 분)의 아버지인 차무진은 흔들림 없는 태도와 절제된 말투, 상대를 압도하는 분위기로 냉철한 권력자의 면모를 보여주고 있다.권력이 우선인 차무진은 자신의 비리를 추적했던 기자를 정치권 인맥으로 능숙하게 압박하고, 아들이 수갑을 차는 순간에도 걱정보다는 체면과 권위를 먼저 의식했다.지난 19일 방송되는 10회에서는 국회의원 신분으로 토크쇼에 출연해 자신의 사생활 논란에 대해 사과하고 강순영(서지혜 분)을 혼외자로 밝혔다. 이는 여론을 의식하는 정치적 선택으로, 차무진의 권력 지향적인 면모가 더욱 두드러진 대목이다.‘허수아비’가 종영까지 2회만을 남겨둔 가운데, 차무진이 어떤 행보를 보일지 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr