최미나수가 예능과 광고계를 넘나들며 활약을 이어가고 있다./사진제공=모조

최미나수가 예능과 광고계를 넘나들며 활약을 이어가고 있다./사진제공=모조

최미나수가 예능과 광고계를 넘나들며 활약을 이어가고 있다.최미나수는 지난 1월 공개된 넷플릭스 예능 '솔로지옥5' 출연 이후 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex) TV-OTT 통합 비드라마 출연자 화제성 부문에서 3주 연속 1위에 올랐다. 이후 다수의 브랜드와 매체의 러브콜을 받으며 화제를 모았다. 당시 그는 프로그램에서 이성훈과 최종 커플이 됐지만, 실제 연인 관계는 아니라고 밝혔다.tvN 패션 서바이벌 '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'(이하 '킬잇')에서도 높은 관심을 받고 있다. 최미나수의 1라운드 선공개 영상은 누적 조회수 3000만 회를 기록하며 방송 전부터 화제성을 입증했다.그는 'NO.1'이라는 키워드와 함께 포멀하면서도 시크한 스타일링, 워킹, 포즈를 선보이며 시선을 사로잡았다. 무대에 오를 때마다 포토그래퍼들의 촬영이 집중되며 존재감을 자랑했다.최미나수는 최근 여성 캐릭터 브랜드 광고 캠페인을 통해 또 다른 분위기를 선보였다. 그는 여름 자연광 아래 플로럴 맥시 드레스, 스트라이프 셔츠 셋업, 슬리브리스 톱 등 다양한 스타일링을 자신만의 분위기로 소화하며 세련된 리조트룩을 완성했다. [사진=모조(MOJO)]이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr