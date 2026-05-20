'데이즈드'가 임지연의 화보를 공개했다. / 사진제공=데이즈드, 그림공작소

'데이즈드'가 임지연의 화보를 공개했다. / 사진제공=데이즈드, 그림공작소

배우 임지연이 '멋진 신세계' 흥행에 대해 "이것이 꿈이라면 영원히 깨고 싶지 않다"고 속내를 밝혔다.매거진 '데이즈드'가 2026년 6월호를 통해 SBS 드라마 '멋진 신세계'의 주인공 배우 임지연의 화보를 공개했다. 이번 화보는 인도네시아 발리의 우마나 발리, LXR 호텔&리조트를 배경으로 진행됐다.화보에서 임지연은 다양한 스타일을 자신만의 세련된 감각으로 재해석했다. 특히 편안하면서도 세련된 스타일을 완벽하게 표현하며 눈길을 끌었다. 힘을 뺀 듯한 자연스러운 스타일링과 감각적인 비주얼은 여름의 계절감과 어우러져 더욱 돋보였다.최근 드라마 '멋진 신세계'에서 신서리 역으로 분한 임지연은 이번 화보에서도 다채로운 모습을 보여줬다. 화보 촬영 당일 드라마 '멋진 신세계'가 넷플릭스 비영어권 TV쇼 부문 전 세계 1위, 넷플릭스 TV쇼 부분 전 세계 2위에 등극했다는 소식을 전해 들은 임지연은 "전 세계 시청자로부터 많은 사랑을 받고 있다는 사실이 믿어지지 않는다. 만약 이것이 꿈이라면 영원히 깨고 싶지 않다"라고 속내를 밝혀 웃음을 자아냈다.임지연의 더 많은 화보와 인터뷰는 '데이즈드' 2026년 6월호를 비롯해 공식 SNS 채널과 웹사이트, 전국 주요 서점을 통해 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr