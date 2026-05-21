김종국이 주우재의 '창원 4대 천왕' 주장에 반박했다./사진제공=KBS

김종국이 주우재의 '창원 4대 천왕' 주장에 반박했다./사진제공=KBS

주우재가 황정민, 강호동을 밀어내고 스스로를 '창원 4대 천왕'이라고 평가한다.21일 오후 8시 30분 방송되는 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들’(이하 ‘옥문아’) 315회에는 'MZ의 아이콘' 비비와 '촌놈의 아이콘' 양상국이 게스트로 출연한다.이날 '옥탑즈'는 경상도 출신 손님들을 맞아 사투리 실력 자랑에 나선다. 특히 주우재는 "거제 태생 창원 출신, 뭐 이래 됩니다"라며 자부심을 드러낸다. 이에 '주우재 저격수' 김종국은 "얘는 왜 이렇게 사투리가 어색하냐?"라며 주우재의 출신을 의심한다.주우재는 학창시절을 창원에서 보낸 비비와 만나자 동향의 유대감을 드러낸다. 두 사람은 '연예계 창원 4대 천왕'이 화두에 오르자 "일단 우리 둘은 들어가야한다"라고 주장한다. 이어 "강동원 선배님, 이준기 선배님, 비비 그리고 주우재가 창원 4대 천왕"이라고 선언한다.이에 창원과 마산이 '창원특별시'로 포함된 만큼 '마산 출신' 황정민과 강호동 역시 라인업에 포함돼야 한다는 주장이 나온다. 김종국은 주우재를 향해 "이 라인업에 네가 거론되는 것 자체를 받아들이기 어렵다"라고 고개를 젓는다.'창원 4대 천왕' 논쟁이 뜨거워진 가운데, 양상국은 "김해 출신 유명인사로는 대배우 송강호 선배님이 계신다. 그 다음이 양상국"이라며 은근슬쩍 '김해 양대산맥' 자리를 노린다. 이에 송은이는 "김해 단감부터 이겨라"라고 받아친다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr