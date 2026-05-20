황보라가 조리원 동기 모임 자리를 가졌다. / 사진='보라이어티' 영상 캡처

황보라가 조리원 동기 엄마들과 공감대를 형성했다. / 사진='보라이어티' 영상 캡처

황보라가 출산 후 불어난 체중이 고민인 조리원 동기 엄마에게 다이어트 주사인 위고비, 마운자로를 추천했다. 또한 자신의 남편이 여러 다이어트를 해봤다며 정보 공유를 약속했다.20일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '아들 어린이집 하원까지 단 3시간. 첫 엄마 모임 참석한 황보라ㅣ영어 유치원, 육아 브이로그'이라는 영상이 게시됐다.황보라는 첫 조리원 동기(조동) 모임 자리를 가졌다. 육아, 결혼 등 비슷한 고민거리로 엄마들과 공감대를 형성했다.한 엄마는 "둘째 낳고 살이 절대 안 빠진다"고 고민을 토로했다. 황보라는 "그건 위고비나 마운자로 해야 된다. 어쩔 수 없다"고 명쾌하게 솔루션을 제시했다. 이에 그 엄마는 "그게 아니라 체질이 바뀌었다"라고 말했다. 황보라는 "체질이 바뀌었냐. 그럼 더 강력한 거 있다. 남편이 하는 게 있다. 우리 신랑은 이 세상 다이어트를 안 해 본 게 없다"고 고백해 모두를 폭소케 했다.또 다른 엄마는 "화가 진짜 많아졌다"고 이야기했다. 황보라는 "정말 공감한다"며 격하게 반응했다. 이 엄마는 챗GPT와 대화하며 화를 삭인다고. 황보라는 "나와 똑같다. 신랑과 싸우면 '이거 누가 문제냐' 물어본다"라고 털어놨다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr