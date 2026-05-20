유재석 / 사진=텐아시아 DB

최준희 SNS

방송인 유재석이 고(故) 최진실과의 인연을 잊지 않고 그의 딸 최준희의 결혼을 조용히 축하한 사실이 뒤늦게 알려졌다.최준희는 지난 18일 자신의 SNS를 통해 "킹갓제너럴… 말씀도 따로 없으시고 뒤늦게야 전달받은…"이라는 글과 함께 결혼식 축의금 명부 일부를 공개했다. 공개된 사진에는 결혼식 사회를 맡은 조세호의 이름 옆에 유재석의 이름이 함께 적혀 있어 눈길을 끌었다.유재석은 결혼식에 직접 참석하지는 못했지만 조세호를 통해 축의금을 전달한 것으로 알려졌다. 이를 접한 누리꾼들은 "의리가 대단하다", "말없이 챙기는 게 더 뭉클하다" 등의 반응을 보이고 있다.특히 이번 축의금이 더욱 화제를 모으는 이유는 유재석과 고 최진실 사이의 오래된 인연 때문이다. 유재석은 앞서 자신의 웹예능 '핑계고'를 통해 무명 시절 고 최진실 덕분에 첫 메인 MC 자리를 맡게 됐다고 고백한 바 있다.당시 그는 "'스타 서바이벌 동거동락'으로 처음 메인 MC를 맡았다"며 "최진실 누나가 당시 PD님과 친했는데, '유재석이라는 애가 있으니 한번 써봐요'라고 추천해줬다고 나중에 들었다"고 밝혔다. 이어 "저랑은 일면식도 없었다. 알지도 못했는데 추천해주셨다"고 덧붙이며 고마움을 전했다.한편 최준희는 지난 16일 서울 강남구 한 호텔에서 11세 연상의 비연예인 연인과 결혼식을 올렸다. 이날 결혼식에는 엄정화, 홍진경, 이영자, 정선희 등 생전 고 최진실과 가까웠던 동료들이 참석해 자리를 빛냈다.또 축가는 테이와 소향이 맡았으며, 오빠 최환희가 직접 손을 잡고 버진로드를 함께 걸어 의미를 더했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr