이소라, 가슴 성형에 1000만원 들이더니…과감한 노출 패션
돌싱 이소라가 발리에서 일주일 넘게 후식했다.

최근 이소라는 남자친구가 아닌 ’돌싱글즈‘ 멤버들과 발리 여행을 떠났다. 그는 매일 요가를 하며 몸매를 가꿨다.
이소라, 가슴 성형에 1000만원 들이더니…과감한 노출 패션
이소라, 가슴 성형에 1000만원 들이더니…과감한 노출 패션
앞서 이소라는 가슴, 코 등 성형 수술 사실을 여러 차례 밝힌 바 있으며, 성형한 곳 중 1000만원을 들인 '가슴'에 가장 만족도가 높다고 밝히기도 했다.

한편 이소라는 2022년 MBN '돌싱글즈3'에 출연했고, 당시 출연자인 최동환과 최종 커플이 돼 실제 연인으로 발전했다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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