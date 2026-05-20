강수지 / 사진=강수지 유튜브 채널

강수지 / 사진=강수지 유튜브 채널

강수지 / 사진=강수지 유튜브 채널

가수 강수지가 예상치 못한 쌈짓돈을 발견했다.강수지는 지난 18일 자신의 유튜브 채널 '강수지tv 살며사랑하며배우며'를 통해 봄맞이 집 정리 일상을 공개했다. 이날 그는 오래된 통장과 현금카드를 정리하기 위해 직접 은행을 방문했던 경험을 털어놨다.강수지는 "집에 안 쓰는 통장 한두 개쯤 있지 않냐. 몇백 원 정도 남아있겠지 싶어서 갔는데 생각보다 금액이 컸다"고 말했다. 이어 "20년 전에 활동할 때 쓰던 출연료 통장이었다"고 설명했다.가장 먼저 방문한 은행에서는 무려 23만 원이 남아있었다고. 그는 "겨울 코트 주머니에서 만 원만 나와도 기분 좋지 않냐"며 당시 설렘을 떠올렸다.하지만 진짜 '대박'은 다음 통장에서 나왔다. 강수지는 "다음 은행에서 무려 200만 원이 들어있었다"며 깜짝 놀란 반응을 보였다. 여기에 해지된 줄 알았던 외화 통장까지 발견돼 약 30달러도 추가로 찾게 됐다고 밝혔다.결국 강수지는 오래된 휴면 통장 정리를 통해 총 220만 원이 넘는 돈을 찾게 됐다. 그는 구독자들에게도 "집 서랍 속 옛날 통장 꼭 확인해봐라. 해지할 건 해지하고 정리하면 마음도 가벼워진다"고 조언했다.한편 강수지는 지난 2018년 김국진과 재혼해 부부 생활을 이어가고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr