배우 허남준이 연애 프로그램을 즐겨 본다고 밝혔다./사진=텐아시아DB

배우 허남준이 연애 프로그램을 즐겨 본다고 밝혔다./사진=웹예능 '살롱드립' 캡처

배우 허남준이 연애 프로그램을 즐겨 본다고 밝혔다./사진=웹예능 '살롱드립' 캡처

배우 허남준이 연애 프로그램을 즐겨 본다고 밝혔다.19일 유튜브 채널 'TEO 테오'에 공개된 웹예능 '살롱드립'에는 드라마 '멋진 신세계'의 주연 배우 임지연과 허남준이 출연했다.SBS 드라마 '멋진 신세계'에서 임지연은 조선 악녀의 영혼이 깃든 무명 배우 신서리 역을, 허남준은 재벌가 후계자 차세계 역을 맡아 함께 연기했다. 이번 작품으로 처음 호흡을 맞춘 두 사람은 서로의 첫인상에 관해 이야기했다. 임지연은 허남준을 두고 "작품 이미지 때문에 차갑고 낯가릴 것 같았는데 실제로는 수더분했다"고 말했다.허남준 역시 "나도 (임지연이) 무서울 줄 알았다"고 답했다. 장도연이 "캐릭터 때문이냐"고 묻자 그는 "그렇다. 살면서 본 사람 중 손가락에 꼽을 정도로 착하다"고 이야기하며 임지연과의 친분을 언급했다. 이어 "서로 장난도 엄청나게 친다"고 덧붙였다.그는 연애 프로그램 마니아 면모도 공개했다. 허남준은 "연애 프로그램을 거의 다 본다"며 "'모태솔로지만 연애는 하고 싶어'를 가장 좋아한다"고 밝혔다. 그러면서 '솔로지옥2' 출신 덱스를 언급하며 팬심을 표했다. 허남준은 "연애 프로그램에서 멋있는 분들을 보면 왜 멋있는지도 보게 된다"며 "덱스가 너무 멋있어서 계속 찾아본 적이 있다"고 털어놨다.허남준은 "어떤 상황에서도 여유로운 모습이 상대방에게 안정감과 듬직함을 느끼게 하는 것 같다"고 설명했다. 또 드라마 '혼례대첩'에서 강인하고 믿음직한 캐릭터를 연기할 당시 덱스의 영상을 여러 번 참고했다고 이야기했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr