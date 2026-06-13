≪이소정의 스타캐처≫

방송계 반짝거리는 유망 스타 캐치해서 소개

텐아시아 사옥에서 여연희를 인터뷰했다./사진=텐아시아 이승현 기자

텐아시아 사옥에서 여연희를 인터뷰했다./사진=텐아시아 이승현 기자

텐아시아 사옥에서 여연희를 인터뷰했다./사진=텐아시아 이승현 기자

"무척이나 힘들었지만 '킬잇'은 다시 제 열정에 불을 붙여준 프로그램이었어요."최근 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 여연희를 만났다. 최근 tvN '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'(이하 '킬잇') 출연과 유튜브 채널 개설 등 새로운 도전에 나선 그는 오랜만에 경쟁 프로그램에 참여하게 된 이유와 탈락 비하인드, 그리고 근황을 솔직하게 털어놨다.여연희는 2012년 온스타일 '도전! 수퍼모델 코리아 시즌3'를 통해 얼굴을 알렸다. 최종 3위에 오른 그는 고양이를 닮은 독보적인 비주얼과 강렬한 존재감으로 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다. 카메라 앞에만 서면 달라지는 눈빛과 승부욕으로 팬층을 형성했고, 종영 후에도 꾸준히 회자하는 참가자로 꼽혔다.이후 활동 영역도 넓혀갔다. MBC '마이 리틀 텔레비전'에 출연했고, Zion.T의 '꺼내 먹어요' 뮤직비디오에도 등장했다. 영화 '더 사일런스 비트윈', '도망쳐' 등에 출연하며 모델뿐 아니라 방송과 연기 분야에서도 가능성을 보여줬다.'도수코' 종영 후 어느덧 14년의 세월이 흘렀지만, 여연희의 이름은 여전히 대중의 기억 속에 남아 있다. 새로운 서바이벌 프로그램이 등장할 때마다 이름이 다시 언급될 정도다.그런 여연희가 약 14년 만에 다시 경쟁 프로그램에 도전장을 내밀었다. 지난달 첫 방송 된 '킬잇'을 통해서다. 해당 프로그램은 패션계에서 가장 아이코닉한 크리에이터를 가리는 서바이벌로, 최미나수와 블랙핑크 지수의 친언니 김지윤 등이 출연해 화제를 모았다. 여연희 역시 첫 방송부터 포토그래퍼 선택 순위 2위에 오르며 존재감을 입증했다.그러나 최종 결과는 아쉬웠다. 그는 지난달 26일 방송된 '킬잇' 3회 예선 2라운드 '데스매치: 아이템 전쟁'에서 탈락의 고배를 마셨다. 방송 공개 전부터 SNS를 중심으로 탈락 관련 스포일러가 퍼지기도 했다. 3회 방송 공개 전 진행된 인터뷰에서 여연희는 해당 내용이 사실이라고 인정하며 비하인드를 전했다.여연희는 "'킬잇' 출연 제안을 처음 받았을 때 고민이 많았다"며 "내가 '도수코' 출신이기도 하고 패션 서바이벌 자체가 거의 10년 만이었다. 제작진도 그런 점 때문에 연락을 주신 것 같았다"고 말했다. 이어 "세월이 많이 흐르기도 했고 그땐 나이가 어렸던 만큼 패기 있었고 자신감도 넘쳤다"며 "인플루언서 서바이벌이다 보니 어린 참가자들도 많이 나올 것 같았고, '지금의 내가 괜찮을까'라는 고민이 있었다"고 털어놨다.망설임 끝에 출연을 결정했지만, 프로그램을 통해 예상치 못한 자극도 얻었다고. 그는 "처음에는 솔직히 '누가 나오나' 하면서 견제하는 마음도 조금 있었다"며 "그런데 다들 금방 친해졌다. 핸드폰도 없다 보니 결국 할 게 수다밖에 없었다"고 웃었다. 이어 "참가자들에게 새로운 에너지를 많이 받았다"며 웃어 보였다.여연희는 "'도수코'도 힘들었지만 '킬잇'은 더 힘들었다"며 "적당히 힘들면 보람차다는 생각이 드는데, 여기는 촬영하면서 '언제 끝나지'라는 생각을 정말 많이 했다"고 회상했다. 그러면서 "거의 3박 4일 동안 해를 못 봤다"며 "탈락하고 나서는 푹 쉬고 싶다는 생각이 가장 먼저 들었다"고 덧붙였다.최근 새롭게 개설한 유튜브 채널 '여연희ing'에 대한 이야기도 이어졌다. 그는 "과거에도 직접 촬영과 편집을 맡아 브이로그 형식의 채널을 운영한 적이 있었다"며 "생각보다 많이 안 봐주시더라"라고 너스레를 떨었다. 이어 "혼자 힘으로 하기에는 역부족이라는 생각이 들었다"며 "다른 일도 바쁘다 보니 촬영부터 편집까지 혼자 하는 게 버거웠다"고 덧붙였다.현재 여연희는 새로운 제작진과 함께 채널을 운영하고 있다. 그는 "마음 맞는 PD님과 새롭게 시작하게 됐다"며 "첫 영상부터 너무 좋아해 주셔서 뿌듯하고 감사했다"고 전했다.첫 영상에서 손종원과의 열애설, '도수코' 출연 당시 처음 사랑에 빠졌던 이야기 등을 공개하며 화제를 모았다. 댓글도 빠짐없이 읽고 있다고 했다. 여연희는 "예상치 못한 이야기였나 보다. 실망했다는 팬분들의 댓글도 봤다"면서도 "다양한 반응이 있을 수 있다고 생각한다. 14년이라는 시간이 지났기에 이제는 충분히 할 수 있는 이야기라고 생각했다"고 말했다. 이어 "오히려 '그 상황에서도 나를 이렇게까지 응원해주셨구나'라는 생각이 들어 더 감사했다"고 웃어 보였다.함께 출연한 참가자들과의 인연도 소개했다. 여연희는 최미나수에 관해 "먼저 팬이라고 다가와서 놀랐다"며 "성격이 정말 댕댕이 같고 솔직해서 금방 친해졌다"고 말했다. 라이벌 의식을 느낀 참가자로는 요요를 꼽았다. 여연희는 "처음에는 별생각이 없었는데 너무 잘하더라"며 "보면서 '진짜 잘한다'는 생각을 많이 했다"고 말했다.여연희는 가장 가까워진 참가자로 나야와시를 꼽았다. 그는 "알고 보니 INFP더라. 나는 ENTP인데 원래 INFP와 잘 맞는다고 하더라"며 "이상하게 마음이 가는 사람들의 MBTI를 물어보면 INFP가 많다"고 밝혔다. 이어 "귀엽고 자꾸 챙겨주고 싶다"며 "개인적으로는 나야와시가 우승했으면 좋겠다"고 애정을 내비쳤다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr