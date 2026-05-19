사진=고소영 유튜브

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배우 고소영이 장동건 집안의 제사 문화와 현실적인 결혼 생활을 솔직하게 털어놨다.19일 고소영 유튜브 채널에는 '20대때 아무도 모르게 사귄적 있다는 고소영 장동건 커플 역대급 스토리'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고소영은 남편 장동건이 먹을 땅콩을 사기 위해 직접 식품관을 찾았고, 매장 직원들 역시 단골인 고소영을 단번에 알아봐 웃음을 자아냈다.식품관에서 전을 발견한 고소영은 시댁 이야기를 꺼냈다. 그는 "장씨 집안 제사를 지낸다. 1년에 다섯 번, 여섯 번 한다"고 밝혔다. 이어 "우리는 전을 직접 해야 되는데 내가 전 담당이었다. 산소 갈 때 시아버지가 전을 만들어 오라고 하셨는데, 여기서 사서 가져갔다"고 고백했다.제작진이 "시부모님이 아시냐"고 묻자 고소영은 "아신다"며 웃었다. 그는 "아버님은 집에서 만든 전이 좋으신 거다. 그런데 그 이후로는 나한테 전을 안 시키시더라"면서 그래서 속으로 '신난다' 했다"고 말해 웃음을 안겼다.고소영은 장동건 집안의 독특한 시댁 문화도 소개했다. 그는 "우리는 산소 가서 밥을 먹는다. 작은어머니가 밥솥째 들고 오실 때도 있다"며 "처음에는 창피했는데 먹어보니 너무 맛있더라. 하나의 문화였다"고 말했다.이어 "시댁은 이북 스타일 음식 문화가 있다"며 "닭도 삶아서 차게 식혀 간장에 찍어 먹고, 생선도 반건조해서 식혀 먹는다. 처음엔 낯설었는데 지금은 별미"라고 설명했다.20년에 가까운 결혼 생활에 대한 솔직한 생각도 밝혔다. 고소영은 "지금은 거의 동지 같은 느낌이다. 동료 같다"고 표현했다. 이어 "예전에는 내가 아이들 숙제도 다 봐줬는데 병원 다녀오고 나서 많이 내려놨다"며 "그 이후 남편이 육아와 생활을 더 챙기기 시작했다"고 털어놨다.그러면서도 "내가 뭐 하고 싶다고 하면 고분고분 들어주는 스타일은 아니지만 결국 마음에 걸려서 챙겨준다"며 장동건에 대한 애정을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr