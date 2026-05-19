'나는 솔로'에 출연한 14기 순자가 지난 16일 배우 최주원과 결혼했다. / 사진=14기 순자 SNS

최주원과 14기 순자의 행복한 모습이 눈길을 끌었다. / 사진=14기 순자 SNS

'나는 솔로'에 출연한 14기 순자가 배우 최주원과 지난 16일 결혼한 것으로 알려졌다.14기 순자는 최근 결혼을 하루 앞두고 자신의 SNS에 웨딩사진과 함께 심정을 전했다. 그는 "어쩌다 보니 결혼식이 내일이다. 아직도 실감이 안 나고 그냥 계속 정신없이 흘러가는 중이다"며 떨리는 마음을 표현했다. 순자가 공개한 사진 속 두 사람의 행복한 모습이 팬들을 설레게 했다.순자는 "내 인상에서 항상 결혼보다 일이 우선시 돼서 살았는데, 나를 더 멋지게 만들어주는 짝꿍을 만나 이렇게 결혼도 하게 됐다. 쓰면서도 참 신기하다"고 말했다. 그는 "우와 나 내일 결혼한당"이라는 말을 끝으로 글을 마무리했다.순자는 2024년 최주원이 출연한 영화 '1승'의 개봉을 홍보하는 등 그동안 공개적으로 애정을 보여줬다. 순자는 현재 바이오테크 코스메틱 회사를 운영하고 있다.순자는 앞서 지난 9일 SNS를 통해 1년여 만에 근황을 전하며 결혼을 알렸다. 그의 깜짝 소식에 여전히 많은 사람이 축하를 보내고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr