넷플릭스

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익숙한 조합의 유라인에 변우석이 한 스푼 더해지는 예능 '유재석 캠프'가 찾아온다. 친숙해서 편하지만 신선함은 부족하다는 장단점이 공존한다.19일 서울 종로구 청계천로 JW메리어트 동대문 그랜드볼룸에서 넷플릭스 새 예능프로그램 '유재석 캠프' 제작발표회가 진행됐다. 유재석, 이광수, 변우석, 지예은과 정효민 PD, 이소민 PD, 황윤서 PD가 함께했다.'유재석 캠프'는 '초보 캠프장' 유재석과 예측 불가 '직원' 이광수, 변우석, 지예은이 숙박객들과 함께 다양한 이야기를 나누고 게임과 레크리에이션을 즐기며 특별한 추억을 만들어가는 단체 캠프 예능이다.이 PD는 "우리 프로그램은 한 마디로 유재석 표 수련회다. '기안장'을 마치고 확장판을 논의하다가 유재석이 거론됐고 그렇게 추진하게 됐다. 초보 캠핑장이 된 유재석과 멤버들이 2박 3일 동안 2기수를 운영한다"라고 프로그램을 소개했다. 황 PD는 "유재석 표 캠프가 곧 차별화다. 기존 민박이 숙식만 제공했다면 대규모 인원이 24시간 동안 모든 것을 함께 촘촘하게 한다. 미션, 게임, 퀴즈를 다양하게 체험하면서 유재석이 지쳐가는 모습 등 인간미를 볼 수 있을 것"이라고 설명했다.정 PD는 '유재석 캠프'의 주인장으로 유재석을 택한 이유에 대해서 "숙박 예능은 출연자에 따라 자유도가 넓어지는 형태를 지니고 있는데, 가장 먼저 유재석이 떠올랐다. 콘셉트를 미리 정해놓기보단, 주인장을 결정한 뒤 콘셉트를 결정했다. 유재석이라면 수련회식 캠프가 맞을 거라 생각해 '유재석 캠프'를 선보이게 됐다"라고 밝혔다.유재석이 자신의 이름 석 자를 내건 프로그램을 선보이는 건 데뷔 30여 년 만에 처음이다. 이에 유재석은 "개인적인 성향으로는 부담스러운 게 사실이다. 하지만 늘 부담감이라는 건 생각하면 생각할수록 한없이 무거워지는 거 아니냐. 그래서 더 고민하기보단 '유재석 캠프'라는 제목이 지닌 장점에 대해 생각했다. 보는 분들에게 편안함을 드릴 수 있고 직관적인 있는 이름은 '유재석 캠프'라 생각이 들었고, 지금은 이 제목이 마음에 든다"라고 말했다. 그러면서 "사실 '유재석 캠프' 외에 다른 후보군은 없었다. 애초에 제작진이 '유재석 캠프'라는 제목으로 들고 왔다"라고 너스레를 떨었다.그는 "이렇게 큰 공간을, 이렇게 대규모의 시설을 어떻게 지을 수 있을까 생각했다. 끝나면 다 철거해야 한다고 해서, 이 돈을 어떻게 하려나 생각도 했다"라고 털어놨다. 이어 "뭔가 이 안에서 일상을 벗어난 판타지 내지는 현실, 굉장히 색다른 경험을 느끼실 수 있겠다는 생각이 들었다"라고 덧붙였다.이렇게 유재석이 민박 예능을 한다는 새로움이 있지만 멤버들은 익숙하다. '런닝맨'을 오랜 시간 같이 했던 이광수와 지예은이 함께한다. 여기에 유재석과 오랜 인연이 있는 이효리, 이상순 부부가 알바생으로 출연한다. 일각에서는 기존의 유라인에 톱스타 변우석만 추가한 '인맥 예능'이 아니냐는 비판이 일기도 했다. 또한 유재석은 정효민 PD와 벌써 4번째 예능을 함께하는 것이기도 하다.이에 정효민 PD는 "'슈가맨'은 공동 연출이었고, SBS 조연출 막내 때부터 유재석 씨를 봐왔다. 어떤 다른 이야기를 할 수 있느냐의 문제라고 생각했다. 유재석 씨가 민박 예능을 했을 때 내가 만들었던 프로그램과 색다른 맛을 만들어낼 수 있을 거라는 확신과 자신이 있었다. 그걸 최대한 구현하려고 노력했다. 보시고 판단해주시면 좋겠다"라고 밝혔다.유재석은 "정효민 PD를 안 지는 15~16년 정도 됐다. 나하고의 관계를 떠나서 수많은 프로그램을 성공시킨 PD다. 인맥 때문에 캐스팅한 게 아니라 프로그램에 필요한 사람을 캐스팅한 것이라고 생각한다. 인맥으로 구성한다고 생각하실 수도 있겠지만 나름의 고민과 그 안에서의 선택을 했다. 결과로 보여지는 게 중요할 것 같다. 그게 늘 고민이다. 늘 새로움이 없을까, 신선함이 없을까에 대한 고민을 늘 한다"고 덧붙였다.유재석과는 긴 호흡을 처음 맞춰보는 변우석의 모습은 어땠을까. 유재석은 "(변)우석 씨가 너무 재밌었다. 열심히 최선을 다하면서도 광수를 굉장히 좋아했다. 처음이었다. 동생인데 광수한테 장난을 치고 광수를 계속 귀찮게 만들었다"고 귀띔했다. 이광수 역시 "이런 까불이는 처음"이라고 너스레를 떨었다.변우석은 "긴 호흡으로 예능을 처음 해보니까 긴장을 많이 했는데 형들도 예은 씨도 너무 편하게 해주시더라. 마음을 열어 주셔서, 저도 마음 편하게 빠져들어서 할 수 있었던 것 같다"라며 "재석이 형이 솔선수범하는 모습들이 더 빠져들게 만든 것 같다. 형 따라 잘 갈 수 있었던 것 같다"고 말했다.'유재석 캠프'는 오는 26일 1~5회 공개를 시작으로, 내달 2일 6~10회까지 2주에 걸쳐 넷플릭스에서 만나볼 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr