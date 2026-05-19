사진 = '파도파도 스튜디오' 유튜브 채널 캡처

사진 = '파도파도 스튜디오' 유튜브 채널 캡처

외국인 방송인들이 한국 방송계에서 활동하며 겪어야 했던 억울한 편집과 대본 설정 등 화려한 방송 뒤에 감춰진 고충을 솔직하게 털어놨다.유튜브 채널 ''에서는 '외국인들이 한국에 와서 방송하면서 놀랐던 이유'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 한국 방송계에서 오랜 기간 활동해 온 외국인 출연진인 크리스티나, 줄리안, 로빈, 프셰므가 모여 그동안 밝히지 못했던 방송계 뒷이야기를 나눴다.출연진들은 외국인이라는 설정 때문에 한국 사회가 기대하는 가면을 써야 했던 경험을 고백하며 실제 모습 사이의 괴리에 대해 반성하는 시간을 가졌다. 이어 미수다나 비정상회담 등 자국을 대표하는 프로그램에 출연했을 당시 겪었던 황당한 대본 설정과 정보의 한계에 대한 부담감을 토로했다.특히 제작진의 인위적인 갈등 유발과 악마의 편집에 대한 폭로가 이어져 눈길을 끌었다. 크리스티나와 줄리안은 제작진이 방송의 재미를 위해 시어머니와의 고부 갈등이나 출연자 간의 싸움을 무리하게 요구하는 경우가 많았다고 밝혔다. 이어 본인의 실제 의도와 다르게 편집되어 대중에게 오해를 사고 억울했던 경험을 공유하며 씁쓸함을 내비쳤다. 음식 방송 등에서 자국 음식보다 한국 음식이 무조건 더 맛있다는 식의 멘트를 강요받거나 무리하게 문화 비교를 해야 했던 상황에 대해서도 깊은 불편함을 드러냈다.이 밖에도 과거와 달리 다양한 외국인 방송인이 대거 등장하는 현재의 치열한 경쟁 환경에서 느끼는 위기감과 생존 전략에 대해서도 이야기를 나눴다. 각자 IT, 연기, 릴스 등 새로운 분야에서 생존을 모색하고 있다고 밝힌 출연진들은 기존 방송의 고정관념에서 벗어나 솔직한 수다로 시청자들과 가깝게 소통하겠다는 의지를 보였다. 가식 없는 진짜 모습과 한국 방송계의 현실을 꼬집은 이들의 진솔한 고백은 많은 이목을 집중시켰다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr