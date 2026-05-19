사진=황보라 유튜브

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배우 황보라가 육아와 결혼 이후 완전히 달라진 현실을 솔직하게 털어놨다.19일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '여긴 어디, 나는 누구..? 난생 첫 엄마 모임 참석한 우인맘 황보라'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 황보라는 조동(조리원 동기) 모임에 참석해 엄마들과 육아, 결혼, 경력 단절에 대한 이야기를 나눴다. 그는 "이런 엄마들 모임에 갈증은 있다. 허풍 떨고 수다 떨면서 와인하는 브런치 시간이 너무 기대된다"며 들뜬 모습을 보였다.엄마들은 자연스럽게 육아와 결혼 생활에 대한 이야기를 시작했다. 황보라는 "애를 낳고 나서 삶이 완전히 바뀌었다"며 "예전에는 오로지 나를 위한 시간이었다면 지금은 아기가 자는 시간이 내 취침 시간이 됐다"고 털어놨다.황보라는 "아들 우인이 기질이 너무 세서 어린이집 보내기도 힘들었다. 차 안에서도 미디어를 보여주며 달랜다"면서 "최근 검사를 했는데, 내가 육아에 맞지 않는다고 하더라. 가만히 앉아서 책을 읽어줄 수 있는 성격이 아니"라고 토로했다.특히 육아 이후 감정 변화에 대한 공감도 이어졌다. 한 엄마가 "화가 많아졌다"고 하자 황보라는 "너무 공감한다"며 크게 반응했다. 그는 "대부분 남편이 엄마들처럼은 못 하지 않나. 내가 기대하는 기준이 있는데 남편은 그걸 못 따라오니까 결국 잔소리를 하게 된다"는 말에 공감했다.황보라는 한 엄마가 "나는 챗GPT랑 거의 결혼했다"고 밝히자, "나랑 똑같다. '이거 누가 잘 못한 거야?'라고 묻는다"고 털어놨다.마흔살에 결혼한 황보라는 늦은 결혼에 대한 생각도 솔직하게 털어놨다. 그는 "늦게 결혼했으니까 이런 엄마들 모임에 대한 갈증이 있다. 다만 좋은 사람이 누군지 알 수 없어서 조심스럽다"며 인간관계에 대한 고민도 드러냈다.이에 한 엄마는 "조동 모임은 정보도 얻고 서로 의지도 되는 건 너무 좋다. 그런데 한편으로는 비교하게 되는 부분도 있다"고 털어놨다. 황보라는 "전업맘은 워킹맘을 부러워하고, 워킹맘은 또 전업맘을 부러워하는 것 같다"며 "서로의 고충이 다 다르다"고 말했다.한편 황보라는 2022년 11월, 배우 김용건 차남이자 하정우 동생인 차현우(김영훈)과 결혼해 슬하에 외동아들을 두고 있다. 최근에는 둘째 임신을 위해 시험관 시술에 도전했지만, 부작용을 겪었다고 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr