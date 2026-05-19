사진 = '꼰대희' 유튜브 채널 캡처

사진 = '꼰대희' 유튜브 채널 캡처

그룹 엔믹스의 배이와 설윤이 개그맨 김대희를 만나 유쾌한 입담과 함께 신곡 홍보에 나섰다.개그맨 김대희가 운영하는 유튜브 채널 '꼰대희'에서는 '배딘돌과 설장군 그리고 엔믹스 Vol. 3 (feat. 배이, 설윤)'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 신곡 발표와 함께 본격적인 활동의 신호탄을 쏘아 올린 그룹 엔믹스의 멤버 설윤과 배이가 게스트로 출연해 진행자 김대희와 함께 로제 떡볶이를 나누며 다채로운 토크를 펼치는 모습이 그려졌다. 두 번째로 촬영장을 찾은 배이는 문을 열자마자 김대희를 향해 "왕자님 오랜만입니다"라는 파격적인 호칭으로 인사를 건네 시작부터 현장을 동요하게 만들었다.과거 출연 당시 정해진 왕자와 공주라는 애칭에 대해 김대희는 줄곧 민망함을 표하며 호칭 변경을 제안했으나, 배이는 "왕자님 하기로 했잖냐 그 그 이후로 불러주는 사람이 없었냐"고 능청스럽게 대꾸해 대선배의 정신을 아득하게 만들었다. 이처럼 화기애애한 분위기 속에서 설윤의 본명과 고향에 관한 이야기가 자연스럽게 오가는 한편, 일상에서 유용한 세금 및 의료비 환급 정보를 전달하는 삼쩜삼 서비스의 광고 멘트가 자연스럽게 녹아들어 시청자들의 이목을 사로잡았다.이어진 대화에서는 멤버들의 엉뚱하면서도 친근한 일상 이면과 특별한 수면 습관에 관한 목격담이 폭소를 유발했다. 김대희가 평소 때와 장소를 가리지 않고 수면에 빠진다는 설윤의 소문을 언급하자 설윤은 "좀 잘 자는 편"이라고 쿨하게 인정하며 심지어 "촬영 중인 지금 이 순간에도 잠들 수 있다"고 주장해 웃음을 안겼다.이에 배이는 보통 사람들이 어딘가에 머리를 기대야 잠드는 것과 달리 설윤은 허공에 몸을 세운 채로도 숙면이 가능하다며 증언을 보탰다. 배이는 대기실 내부가 스태프들의 움직임으로 극도로 분주한 와중에도 설윤이 홀로 의자에 앉아 조각상처럼 미동도 없이 잠들어 있던 일화를 폭로했고, 당시 그 기이한 모습을 카메라로 촬영하며 콘텐츠로 활용했음에도 설윤이 끝내 깨어나지 않았다고 덧붙였다. 이에 설윤은 본인이 잠든 사실조차 인지하지 못했다고 회상하면서도, 막상 안락한 침대 위에 누우면 밤새 수시로 잠에서 깨어난다는 묘한 수면 반전 고백으로 꼰대희의 의구심을 자아냈다.또한 배이의 고향인 부산에 거주 중인 부친과의 깜짝 전화 연결이 성사되어 특유의 유쾌한 입담으로 스튜디오를 초토화시켰으며 배이가 과거 모친을 위해 정성껏 무즙을 갈아 대접했던 효행 일화도 공개되어 훈훈함을 더했다. 배이는 평소 만성 위염으로 고생하는 김대희의 건강을 염려해 세심하게 준비해 온 죽염을 깜짝 선물로 건네 감동을 선사한 반면, 설윤은 이날 생애 처음으로 식혜를 시음하며 특유의 신선한 매력을 발산했다. 녹화 말미에 엔믹스는 강렬한 록 사운드가 돋보이는 신곡 'Heavy Serenade(헤비 세레나데)'의 컴백 소식을 알리며 이번 안무의 핵심 포인트인 햇살 웃음을 즉석에서 완벽하게 재현해 김대희의 훈훈한 아빠 미소를 이끌어냈다. 이들은 팀명을 활용한 감각적인 삼행시로 활동 성공을 염원하는 응원전을 펼치며 돈독한 선후배의 정을 과시했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr